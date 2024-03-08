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В США сообщили, когда начнется отбор присяжных в деле россиянина Конощенка
В США сообщили, когда начнется отбор присяжных в деле россиянина Конощенка - РИА Новости, 08.03.2024
В США сообщили, когда начнется отбор присяжных в деле россиянина Конощенка
Процесс отбора жюри присяжных в суде Нью-Йорка в деле россиянина Вадима Конощенка, которого США подозревают в переправке американской подсанкционной продукции в РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T20:19
2024-03-08T20:19
2024-03-08T20:19
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мар - РИА Новости. Процесс отбора жюри присяжных в суде Нью-Йорка в деле россиянина Вадима Конощенка, которого США подозревают в переправке американской подсанкционной продукции в Россию, начнется 18 ноября, заявил на судебном заседании судья Гектор Гонзалез. "Восемнадцатого ноября - первый день отбора жюри. У защиты нет возражений?" - спросил Гонзалез. Защита ответила отрицательно. Конощенок был экстрадирован в США из Эстонии 13 июля 2023 года. О его аресте по запросу Вашингтона стало известно в декабре 2022 года. В США россиянина обвиняют в сговоре с целью обхода санкций, незаконных закупках для оборонного комплекса РФ и связанных с этим финансовых махинациях. По утверждению обвинения, Конощенок якобы был "важным участником схемы по поставке электроники и боеприпасов американского производства в поддержку военных усилий и разработки оружия Россией". Минюст США утверждает, что Конощенок является сотрудником ФСБ и действовал в интересах правительства России. В декабре 2022 года посольство России в Таллине назвало "не более чем фантазией" утверждения, что Конощенок является сотрудником ФСБ. По данным дипмиссии РФ в Эстонии, родившийся в Таллине Вадим Конощенок проживает в Эстонии по постоянному виду на жительство, имеет шестерых детей. Его задержание и экстрадицию в США в посольстве назвали очередным захватом в заложники российского гражданина. Как сообщали ранее РИА Новости в офисе прокурора Нью-Йорка, Конощенок не признал вину в суде, он остается под арестом.
https://ria.ru/20240217/churkin-1927918976.html
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в мире, сша, россия, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Россия, Эстония, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В США сообщили, когда начнется отбор присяжных в деле россиянина Конощенка
Суд в США: отбор присяжных в деле россиянина Конощенка начнется 18 ноября