Совместное с Францией производство оружия на Украине начнется летом
Лекорню: Украина и Францию откроют совместное производство оружия летом
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 мар – РИА Новости. Совместное с Францией производство оружия на Украине начнется летом, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RMC.
"Мы ведем переговоры с украинскими предприятиями. Идея в том, чтобы организовать партнерства на местах, коммерческие соглашения, изучить внутренний украинский рынок, прошу прощения за этим слова, но мы также защищаем наши интересы. Другие страны также пользуются этой возможностью, и мы были бы идиотами, если б этого не делали. Так что идея в том, чтобы к лету иметь первые функционирующие производства", - сказал Лекорню.
Речь идет о производстве запчастей и беспилотников совместно с компанией Delair и, "возможно, завтра даже снарядах", отметил министр. Лекорню ранее сообщил, что Delair получил заказ на производство 2000 БПЛА, часть из которых будет направлена на Украину.
Франция также займется ремонтом уже поставленной техники. Совместные с Nexter-KNDS предприятия будут ремонтировать гаубицы Caesar, которые сейчас отправляют на ремонт в Польшу. Это должны быть подземные заводы, а их функционирование потребует отправки на Украину военных и гражданских экспертов в сфере обороны.
В октябре 2023 года сообщалось, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка соглашений в рамках визита в Киев Лекорню, который заявил, что продажа оружия на Украину является хорошей возможностью для французских оборонных компаний при сценарии, если конфликт на Украине затянется, а также в плане участия в восстановлении украинской армии.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.