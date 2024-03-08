https://ria.ru/20240308/moldaviya-1931926225.html

В молдавской партии "Шанс" прокомментировали аресты оппозиционеров

В молдавской партии "Шанс" прокомментировали аресты оппозиционеров - РИА Новости, 08.03.2024

В молдавской партии "Шанс" прокомментировали аресты оппозиционеров

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу считает, что власти республики проявляют слабость, проводя аресты оппозиционеров. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T17:54

2024-03-08T17:54

2024-03-08T17:54

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу считает, что власти республики проявляют слабость, проводя аресты оппозиционеров. В четверг Лунгу сообщил, что у членов команды политформирования прошли обыски. "Сегодня мы пришли к изолятору, в котором незаконно держат члена партии "Шанс" Андрея Галацкого… Уверенная в себе власть никогда не будет скатываться до таких открытых бесчинств, которые вытворяет нынешняя правящая верхушка. Раз они позволяют себе такие циничные аресты, значит, чувствуют слабость", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его мнению, аресты похожи на жесты отчаяния властей, которые говорят о том, что они боятся оппозиции. Он сообщил также, что его вместе с однопартийцами не допустили к коллеге, который содержится в изоляторе. "Андрея арестовали ни за что. Нет никаких судебных решений, нет никаких оснований. Ничего", - подчеркнул Лунгу. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919848520.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду