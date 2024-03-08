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ЕС, США и ОАЭ хотят запустить гуманитарный коридор в сектор Газа
ЕС, США и ОАЭ хотят запустить гуманитарный коридор в сектор Газа - РИА Новости, 08.03.2024
ЕС, США и ОАЭ хотят запустить гуманитарный коридор в сектор Газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом на Кипре, заявила, что ЕС, США и ОАЭ намерены совместно запустить морской гуманитарный коридор в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:18
2024-03-08T13:18
2024-03-08T13:28
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом на Кипре, заявила, что ЕС, США и ОАЭ намерены совместно запустить морской гуманитарный коридор в сектор Газу."Сегодня мы сталкиваемся в Газе с гуманитарной катастрофой... Главным вызовом является доставка гуманитарной помощи непосредственно жителям Газы... Поэтому сегодня Кипр, Европейская Комиссия, США и ОАЭ при поддержке других критически важных партнеров объявляют о нашем намерении запустить морской коридор для доставки дополнительных необходимых гуманитарных грузов по морю", - сказала она.По ее словам, гуманитарный коридор должен заработать в воскресенье. "Мы приблизились к открытию этого коридора, вероятно, это произойдет в воскресенье", - указала глава ЕК.
https://ria.ru/20240308/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оаэ, евросоюз, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, ОАЭ, Евросоюз, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЕС, США и ОАЭ хотят запустить гуманитарный коридор в сектор Газа
ЕС, США и ОАЭ хотят запустить морской гуманитарный коридор в сектор Газа