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ЕС, США и ОАЭ хотят запустить гуманитарный коридор в сектор Газа

ЕС, США и ОАЭ хотят запустить гуманитарный коридор в сектор Газа - РИА Новости, 08.03.2024

ЕС, США и ОАЭ хотят запустить гуманитарный коридор в сектор Газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом на Кипре, заявила, что ЕС, США и ОАЭ намерены совместно запустить морской гуманитарный коридор в... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T13:18

2024-03-08T13:18

2024-03-08T13:28

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом на Кипре, заявила, что ЕС, США и ОАЭ намерены совместно запустить морской гуманитарный коридор в сектор Газу."Сегодня мы сталкиваемся в Газе с гуманитарной катастрофой... Главным вызовом является доставка гуманитарной помощи непосредственно жителям Газы... Поэтому сегодня Кипр, Европейская Комиссия, США и ОАЭ при поддержке других критически важных партнеров объявляют о нашем намерении запустить морской коридор для доставки дополнительных необходимых гуманитарных грузов по морю", - сказала она.По ее словам, гуманитарный коридор должен заработать в воскресенье. "Мы приблизились к открытию этого коридора, вероятно, это произойдет в воскресенье", - указала глава ЕК.

https://ria.ru/20240308/konflikt-1915630213.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, оаэ, евросоюз, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году