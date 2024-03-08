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ЕС, США и ОАЭ хотят запустить гуманитарный коридор в сектор Газа - РИА Новости, 08.03.2024
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13:18 08.03.2024 (обновлено: 13:28 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/koridor-1931895060.html
ЕС, США и ОАЭ хотят запустить гуманитарный коридор в сектор Газа
ЕС, США и ОАЭ хотят запустить гуманитарный коридор в сектор Газа - РИА Новости, 08.03.2024
ЕС, США и ОАЭ хотят запустить гуманитарный коридор в сектор Газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом на Кипре, заявила, что ЕС, США и ОАЭ намерены совместно запустить морской гуманитарный коридор в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:18
2024-03-08T13:28
в мире
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оаэ
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом на Кипре, заявила, что ЕС, США и ОАЭ намерены совместно запустить морской гуманитарный коридор в сектор Газу."Сегодня мы сталкиваемся в Газе с гуманитарной катастрофой... Главным вызовом является доставка гуманитарной помощи непосредственно жителям Газы... Поэтому сегодня Кипр, Европейская Комиссия, США и ОАЭ при поддержке других критически важных партнеров объявляют о нашем намерении запустить морской коридор для доставки дополнительных необходимых гуманитарных грузов по морю", - сказала она.По ее словам, гуманитарный коридор должен заработать в воскресенье. "Мы приблизились к открытию этого коридора, вероятно, это произойдет в воскресенье", - указала глава ЕК.
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в мире, сша, оаэ, евросоюз, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, ОАЭ, Евросоюз, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЕС, США и ОАЭ хотят запустить гуманитарный коридор в сектор Газа

ЕС, США и ОАЭ хотят запустить морской гуманитарный коридор в сектор Газа

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом на Кипре, заявила, что ЕС, США и ОАЭ намерены совместно запустить морской гуманитарный коридор в сектор Газу.
"Сегодня мы сталкиваемся в Газе с гуманитарной катастрофой... Главным вызовом является доставка гуманитарной помощи непосредственно жителям Газы... Поэтому сегодня Кипр, Европейская Комиссия, США и ОАЭ при поддержке других критически важных партнеров объявляют о нашем намерении запустить морской коридор для доставки дополнительных необходимых гуманитарных грузов по морю", - сказала она.
По ее словам, гуманитарный коридор должен заработать в воскресенье. "Мы приблизились к открытию этого коридора, вероятно, это произойдет в воскресенье", - указала глава ЕК.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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В миреСШАОАЭЕвросоюзЕврокомиссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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