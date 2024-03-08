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Постпред России при ОЗХО сообщил о применении Киевом токсичных химикатов - РИА Новости, 08.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 08.03.2024 (обновлено: 18:47 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/khimikaty-1931927259.html
Постпред России при ОЗХО сообщил о применении Киевом токсичных химикатов
Постпред России при ОЗХО сообщил о применении Киевом токсичных химикатов - РИА Новости, 08.03.2024
Постпред России при ОЗХО сообщил о применении Киевом токсичных химикатов
Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов, поставляемых им западными кураторами, в том... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T18:03
2024-03-08T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ГААГА, 8 мар - РИА Новости. Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов, поставляемых им западными кураторами, в том числе США, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. В Гааге с 5 по 8 марта проходит 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. "Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включённых в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США", - заявил в ходе сессии Тарабрин, выступление которого распространило постпредство РФ при ОЗХО. Он отметил, что расследование случаев применения украинской стороной токсичных химикатов проводится в соответствии с требованиями Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) с использованием полевых и стационарных лабораторий, позволяющих достоверно устанавливать тип химического соединения и страну-производителя. Углублённых анализ проб осуществляется в химико-аналитической лаборатории 27-го Научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны РФ, являющейся назначенной лабораторией ОЗХО, добавил постпред. Дипломат напомнил, что в конце 2023 года был предотвращён теракт с применением произведённого в США аналога BZ, входящего в Список 2 КЗХО, следственными органами ФСБ России задержаны три гражданина Украины. Химикаты, происхождение которых связано с Эдвуджским арсеналом США, планировалось использовать в террористических атаках на российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей. Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.
https://ria.ru/20240304/ukraina-1930981541.html
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в мире, россия, сша, киев, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Постпред России при ОЗХО сообщил о применении Киевом токсичных химикатов

Постпред при ОЗХО: Киев использует против ВС России токсичные химикаты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие
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ГААГА, 8 мар - РИА Новости. Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов, поставляемых им западными кураторами, в том числе США, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В Гааге с 5 по 8 марта проходит 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Украина получает запрещенные химикаты с Запада, заявил Минпромторг
4 марта, 12:29
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"Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включённых в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США", - заявил в ходе сессии Тарабрин, выступление которого распространило постпредство РФ при ОЗХО.
Он отметил, что расследование случаев применения украинской стороной токсичных химикатов проводится в соответствии с требованиями Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) с использованием полевых и стационарных лабораторий, позволяющих достоверно устанавливать тип химического соединения и страну-производителя. Углублённых анализ проб осуществляется в химико-аналитической лаборатории 27-го Научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны РФ, являющейся назначенной лабораторией ОЗХО, добавил постпред.
Дипломат напомнил, что в конце 2023 года был предотвращён теракт с применением произведённого в США аналога BZ, входящего в Список 2 КЗХО, следственными органами ФСБ России задержаны три гражданина Украины. Химикаты, происхождение которых связано с Эдвуджским арсеналом США, планировалось использовать в террористических атаках на российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей.
Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.
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РХБЗ: правила Пентагона позволяют превентивно применять химикаты
19 февраля, 13:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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