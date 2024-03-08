https://ria.ru/20240308/khimikaty-1931927259.html

Постпред России при ОЗХО сообщил о применении Киевом токсичных химикатов

Постпред России при ОЗХО сообщил о применении Киевом токсичных химикатов - РИА Новости, 08.03.2024

Постпред России при ОЗХО сообщил о применении Киевом токсичных химикатов

Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов, поставляемых им западными кураторами, в том... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T18:03

2024-03-08T18:03

2024-03-08T18:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

киев

владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ГААГА, 8 мар - РИА Новости. Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов, поставляемых им западными кураторами, в том числе США, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. В Гааге с 5 по 8 марта проходит 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. "Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включённых в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США", - заявил в ходе сессии Тарабрин, выступление которого распространило постпредство РФ при ОЗХО. Он отметил, что расследование случаев применения украинской стороной токсичных химикатов проводится в соответствии с требованиями Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) с использованием полевых и стационарных лабораторий, позволяющих достоверно устанавливать тип химического соединения и страну-производителя. Углублённых анализ проб осуществляется в химико-аналитической лаборатории 27-го Научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны РФ, являющейся назначенной лабораторией ОЗХО, добавил постпред. Дипломат напомнил, что в конце 2023 года был предотвращён теракт с применением произведённого в США аналога BZ, входящего в Список 2 КЗХО, следственными органами ФСБ России задержаны три гражданина Украины. Химикаты, происхождение которых связано с Эдвуджским арсеналом США, планировалось использовать в террористических атаках на российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей. Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.

https://ria.ru/20240304/ukraina-1930981541.html

https://ria.ru/20240219/pentagon-1928220987.html

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в мире, россия, сша, киев, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)