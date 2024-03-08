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ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 08.03.2024 (обновлено: 14:57 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/khersonskoe-1931902410.html
ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.03.2024
ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
Российские подразделения за неделю уничтожили на херсонском направлении до 295 военных ВСУ, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:29
2024-03-08T14:57
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
безопасность
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские подразделения за неделю уничтожили на херсонском направлении до 295 военных ВСУ, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS, сообщило министерство обороны РФ."На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 14-й, 23-й бригад нацгвардии и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки , Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревкаь Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отразили две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в МО РФ.Указывается, что "потери противника составили более 295 военнослужащих, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США".
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россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские подразделения за неделю уничтожили на херсонском направлении до 295 военных ВСУ, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS, сообщило министерство обороны РФ.
"На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 14-й, 23-й бригад нацгвардии и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки , Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревкаь Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отразили две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в МО РФ.
Указывается, что "потери противника составили более 295 военнослужащих, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США".
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