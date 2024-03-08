https://ria.ru/20240308/khersonskoe-1931902410.html

ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.03.2024

ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

Российские подразделения за неделю уничтожили на херсонском направлении до 295 военных ВСУ, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:29

2024-03-08T14:29

2024-03-08T14:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские подразделения за неделю уничтожили на херсонском направлении до 295 военных ВСУ, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS, сообщило министерство обороны РФ."На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 14-й, 23-й бригад нацгвардии и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки , Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревкаь Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отразили две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в МО РФ.Указывается, что "потери противника составили более 295 военнослужащих, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность