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Байден приказал Пентагону построить временный порт в Газе - РИА Новости, 08.03.2024
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06:13 08.03.2024 (обновлено: 06:14 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/gaza-1931858406.html
Байден приказал Пентагону построить временный порт в Газе
Байден приказал Пентагону построить временный порт в Газе - РИА Новости, 08.03.2024
Байден приказал Пентагону построить временный порт в Газе
Президент США Джо Байден сообщил в ежегодном обращении к конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T06:13
2024-03-08T06:14
в мире
израиль
сша
средиземное море
джо байден
министерство обороны сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил в ежегодном обращении к конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия там американских военных. "Сегодня вечером я приказываю вооруженным силам США возглавить экстренную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями", - сказал он. "Присутствия американцев на месте не будет", - добавил Байден. Он сказал, что Израиль вправе преследовать палестинское движение ХАМАС, но признал, что продолжающаяся операция в секторе Газа обернулась большими гражданскими потерями, чем все предыдущие войны в анклаве вместе взятые. "На Израиле лежит фундаментальная ответственность за защиту невинных гражданских лиц в Газе", - заявил Байден. "Руководству Израиля я скажу следующее: гуманитарная помощь не может быть соображением второго порядка или предметом торга. Защита и спасение невинных жизней должна быть приоритетом", - подчеркнул он, добавив, что происходящее в секторе Газа "разрывает сердце". Байден повторил, что в долгосрочной перспективе не видит альтернативы двугосударственному решению, предполагающему создание независимого палестинского государства.
https://ria.ru/20240307/konflikt-1915630213.html
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израиль
сша
средиземное море
сектор газа
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в мире, израиль, сша, средиземное море, джо байден, министерство обороны сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, США, Средиземное море, Джо Байден, Министерство обороны США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина
Байден приказал Пентагону построить временный порт в Газе

Байден приказал Пентагону построить порт в Газе для приема гумпомощи

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил в ежегодном обращении к конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия там американских военных.
"Сегодня вечером я приказываю вооруженным силам США возглавить экстренную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями", - сказал он.
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"Присутствия американцев на месте не будет", - добавил Байден.
Он сказал, что Израиль вправе преследовать палестинское движение ХАМАС, но признал, что продолжающаяся операция в секторе Газа обернулась большими гражданскими потерями, чем все предыдущие войны в анклаве вместе взятые.
"На Израиле лежит фундаментальная ответственность за защиту невинных гражданских лиц в Газе", - заявил Байден.
"Руководству Израиля я скажу следующее: гуманитарная помощь не может быть соображением второго порядка или предметом торга. Защита и спасение невинных жизней должна быть приоритетом", - подчеркнул он, добавив, что происходящее в секторе Газа "разрывает сердце".
Байден повторил, что в долгосрочной перспективе не видит альтернативы двугосударственному решению, предполагающему создание независимого палестинского государства.
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В миреИзраильСШАСредиземное мореДжо БайденМинистерство обороны СШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестина
 
 
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