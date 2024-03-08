https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html

Она умерла. Ученые сделали шокирующее открытие в космосе

Она умерла. Ученые сделали шокирующее открытие в космосе - РИА Новости, 08.03.2024

Она умерла. Ученые сделали шокирующее открытие в космосе

Космический телескоп "Джеймс Вебб" обнаружил самую старую мертвую галактику, лишенную звездообразования, пишет CNN со ссылкой на научное исследование. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T17:41

2024-03-08T17:41

2024-03-08T18:13

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Космический телескоп "Джеймс Вебб" обнаружил самую старую мертвую галактику, лишенную звездообразования, пишет CNN со ссылкой на научное исследование."Галактика существовала, когда Вселенной было всего около 700 миллионов лет, а сейчас ей уже более 13,8 миллиарда лет", — подчеркнули в публикации.Ученым предстоит узнать, почему в галактике, возраст которой составляет примерно 13 миллиардов лет, так рано остановился процесс появления новых звезд, говорится в материале. Кроме того, изучение этой галактики могло бы дать новые представления о ранней Вселенной и факторах, влияющих на звездообразование внутри галактик, отметили в публикации."Джеймс Уэбб" стартовал с Земли 25 декабря 2021 года. Проект телескопа "Джеймс Уэбб" реализовывался более двух десятилетий с участием США, Канады и ЕС с многочисленными техническими сложностями и многократным превышением бюджета. По имеющимся оценкам, конечная стоимость миссии аппарата "Джеймс Уэбб", который, по заверениям создателей, в сто раз дальновиднее космического телескопа "Хаббл", достигла десяти миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231222/entselad-1917163637.html

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космос - риа наука, земля, сша, канада, евросоюз