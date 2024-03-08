https://ria.ru/20240308/frantsiya-1931862947.html
Сенатор Цеков предупредил Макрона о риске перехода красных линий
Сенатор Цеков предупредил Макрона о риске перехода красных линий - РИА Новости, 08.03.2024
Сенатор Цеков предупредил Макрона о риске перехода красных линий
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что переходом "красных линий" президент Франции... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:02
2024-03-08T08:02
2024-03-08T08:02
эммануэль макрон
сергей цеков
дмитрий медведев
в мире
франция
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что переходом "красных линий" президент Франции Эммануэль Макрон зазывает войну на свою территорию. Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции. "Если Макрон будет и дальше действовать также в отношении России, то в скором времени убедится, что "красные линии" на самом деле есть, и, перейдя их, он может в конце концом получить войну на территории Франции. Призываем миролюбивый французский народ образумиться и отправить на свалку истории диктатора и агрессора Макрона", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, Макрон зарекомендовал себя на посту президента как авантюрист и недалекий политик. "На сегодня он один из самых деятельных поджигателей конфликта с Россией", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html
https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html
франция
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, сергей цеков, дмитрий медведев, в мире, франция, украина, россия
Эммануэль Макрон, Сергей Цеков, Дмитрий Медведев, В мире, Франция, Украина, Россия
Сенатор Цеков предупредил Макрона о риске перехода красных линий
Сенатор Цеков: Эммануэль Макрон зазывает войну на свою территорию
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что переходом "красных линий" президент Франции Эммануэль Макрон зазывает войну на свою территорию.
Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев
заявил, что у РФ после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции.
"Сотрут с лица земли". Макрон разгневал американцев обещанием по Украине
"Если Макрон будет и дальше действовать также в отношении России, то в скором времени убедится, что "красные линии" на самом деле есть, и, перейдя их, он может в конце концом получить войну на территории Франции. Призываем миролюбивый французский народ образумиться и отправить на свалку истории диктатора и агрессора Макрона", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, Макрон зарекомендовал себя на посту президента как авантюрист и недалекий политик.
"На сегодня он один из самых деятельных поджигателей конфликта с Россией", - подчеркнул сенатор.
Даже ядерное оружие. Во Франции пришли в ярость после слов Макрона о России