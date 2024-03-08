https://ria.ru/20240308/frantsiya-1931862947.html

Сенатор Цеков предупредил Макрона о риске перехода красных линий

Сенатор Цеков предупредил Макрона о риске перехода красных линий - РИА Новости, 08.03.2024

Сенатор Цеков предупредил Макрона о риске перехода красных линий

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что переходом "красных линий" президент Франции... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:02

2024-03-08T08:02

2024-03-08T08:02

эммануэль макрон

сергей цеков

дмитрий медведев

в мире

франция

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что переходом "красных линий" президент Франции Эммануэль Макрон зазывает войну на свою территорию. Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции. "Если Макрон будет и дальше действовать также в отношении России, то в скором времени убедится, что "красные линии" на самом деле есть, и, перейдя их, он может в конце концом получить войну на территории Франции. Призываем миролюбивый французский народ образумиться и отправить на свалку истории диктатора и агрессора Макрона", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, Макрон зарекомендовал себя на посту президента как авантюрист и недалекий политик. "На сегодня он один из самых деятельных поджигателей конфликта с Россией", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html

https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эммануэль макрон, сергей цеков, дмитрий медведев, в мире, франция, украина, россия