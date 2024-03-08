https://ria.ru/20240308/feministki-1931946298.html

Польские феминистки отмечают 8 марта протестом

Польские феминистки отмечают 8 марта протестом - РИА Новости, 08.03.2024

Польские феминистки отмечают 8 марта протестом

Польские феминистки отмечают Международный женский день уличной акцией за доступность средств контрацепции, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T20:37

2024-03-08T20:37

2024-03-08T20:44

в мире

польша

варшава

анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польские феминистки отмечают Международный женский день уличной акцией за доступность средств контрацепции, передает корреспондент РИА новости. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования. Также запрещена продажа без рецептов любых медикаментозных средств контрацепции. В субботу активисты организаций "Общепольский женский" протест и "Варшавский женский протест" пришли к президентскому дворцу в центре Варшавы с требованием, чтобы дуда подписал закон, делающий доступными средства "аварийной контрацепции". Несколько сотен участников протеста заявляют, что президент Польши Анджей Дуда, не соглашаясь на доступную контрацепцию, совершает уголовное преступление и скандируют "Будешь сидеть". Также они требуют отменить запрет абортов. На их плакатах написано "Мое тело - мое дело", "Право на аборт - право человека". Рядом католические активисты проводят контр манифестацию. Они включают запись детского плача. Сотрудники полиции разделили две акции кордоном, чтобы не допустить столкновений. В феврале сейм принял поправку к Закону о фармакологии, которая предусматривает продажу без рецепта препарата экстренной контрацепции ellaOn лицам старше 15 лет. Теперь данный закон ожидает подписания президентом Анджеем Дудой. Вероятнее всего глава государства наложит на него вето, так как он является активистом "Права и справедливости", которая выступает против либерализации абортов и доступа к контрацепции.

https://ria.ru/20231216/feminizm-1916096173.html

https://ria.ru/20240308/besporyadki-1931881630.html

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варшава

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в мире, польша, варшава, анджей дуда, право и справедливость