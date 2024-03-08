https://ria.ru/20240308/ekvador-1931863509.html

В Эквадоре продлили режим ЧП для борьбы с преступностью

В Эквадоре продлили режим ЧП для борьбы с преступностью - РИА Новости, 08.03.2024

В Эквадоре продлили режим ЧП для борьбы с преступностью

Президент Эквадора Даниэль Нобоа продлил на 30 дней действие чрезвычайного положения, которое было введено в январе для эффективной борьбы с преступными... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:06

2024-03-08T08:06

2024-03-08T08:06

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа продлил на 30 дней действие чрезвычайного положения, которое было введено в январе для эффективной борьбы с преступными группировками. "Чрезвычайное положение сохраняется на всей территории Эквадора, чтобы гарантировать общественный порядок, социальный мир и мирное сосуществование", - говорится в указе, распространенном пресс-службой офиса президента. Согласно указа, режим ЧП продлевается на 30 дней. Указ о продлении чрезвычайного положения подразумевает приостановку действия основных прав, таких как неприкосновенность жилища и свобода собраний, неприкосновенность корреспонденции заключенных и объявление тюрем "зонами безопасности". Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.

https://ria.ru/20240226/ekvador-1929486894.html

https://ria.ru/20240217/ekvador-1927897311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эквадор, гуаякиль