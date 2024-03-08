https://ria.ru/20240308/bayden-1931865341.html
В совете пограничного патруля резко раскритиковали выступление Байдена
В совете пограничного патруля резко раскритиковали выступление Байдена - РИА Новости, 08.03.2024
В совете пограничного патруля резко раскритиковали выступление Байдена
Выступление президента США Джо Байдена о положении дел в стране стало пощечиной американцам, заявил вице-президент совета национального пограничного патруля Арт РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:32
2024-03-08T08:32
2024-03-08T08:32
в мире
джо байден
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0747640b86955dc625e80aeed3991266.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена о положении дел в стране стало пощечиной американцам, заявил вице-президент совета национального пограничного патруля Арт Дель Куэто. "Выступление Байдена - пощечина всем американцам. Президент Байден знает, что может сделать что-либо, чтобы остановить хаос на границе. Он отказывается, вместо этого винит конгресс, хотя его бездействие на протяжении трех лет и привело к проблеме", - заявил представитель совета РИА Новости. По его словам, Байден не рассказал целиком о кризисной ситуации в ходе выступления, а лишь говорил о своих ожиданиях от законодателей. Байдена критикуют из-за ситуации на южной границе и рекордной волны нелегальной миграции. Оппоненты нынешней администрации настаивают, что там недостаточно делают для решения проблемы, и сфокусированы на других вопросах, а не на внутренних. Байден в свою очередь возлагает ответственность на конгресс, требуя принять новые нормы по охране границы.
https://ria.ru/20240307/podarok-1931837662.html
https://ria.ru/20240308/tramp-1931862154.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3ef5b05fbf46414596dd02ec45a6c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
В совете пограничного патруля резко раскритиковали выступление Байдена
Совет пограничного патруля назвал выступление Байдена пощечиной американцам
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена о положении дел в стране стало пощечиной американцам, заявил вице-президент совета национального пограничного патруля Арт Дель Куэто.
"Выступление Байдена
- пощечина всем американцам. Президент Байден знает, что может сделать что-либо, чтобы остановить хаос на границе. Он отказывается, вместо этого винит конгресс, хотя его бездействие на протяжении трех лет и привело к проблеме", - заявил представитель совета РИА Новости.
"Подарок Путину". В США сделали неожиданное заявление о решении Байдена
По его словам, Байден не рассказал целиком о кризисной ситуации в ходе выступления, а лишь говорил о своих ожиданиях от законодателей.
Байдена критикуют из-за ситуации на южной границе и рекордной волны нелегальной миграции. Оппоненты нынешней администрации настаивают, что там недостаточно делают для решения проблемы, и сфокусированы на других вопросах, а не на внутренних. Байден в свою очередь возлагает ответственность на конгресс, требуя принять новые нормы по охране границы.
Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором