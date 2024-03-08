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В совете пограничного патруля резко раскритиковали выступление Байдена - РИА Новости, 08.03.2024
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В совете пограничного патруля резко раскритиковали выступление Байдена
В совете пограничного патруля резко раскритиковали выступление Байдена - РИА Новости, 08.03.2024
В совете пограничного патруля резко раскритиковали выступление Байдена
Выступление президента США Джо Байдена о положении дел в стране стало пощечиной американцам, заявил вице-президент совета национального пограничного патруля Арт РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:32
2024-03-08T08:32
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена о положении дел в стране стало пощечиной американцам, заявил вице-президент совета национального пограничного патруля Арт Дель Куэто. "Выступление Байдена - пощечина всем американцам. Президент Байден знает, что может сделать что-либо, чтобы остановить хаос на границе. Он отказывается, вместо этого винит конгресс, хотя его бездействие на протяжении трех лет и привело к проблеме", - заявил представитель совета РИА Новости. По его словам, Байден не рассказал целиком о кризисной ситуации в ходе выступления, а лишь говорил о своих ожиданиях от законодателей. Байдена критикуют из-за ситуации на южной границе и рекордной волны нелегальной миграции. Оппоненты нынешней администрации настаивают, что там недостаточно делают для решения проблемы, и сфокусированы на других вопросах, а не на внутренних. Байден в свою очередь возлагает ответственность на конгресс, требуя принять новые нормы по охране границы.
https://ria.ru/20240307/podarok-1931837662.html
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
В совете пограничного патруля резко раскритиковали выступление Байдена

Совет пограничного патруля назвал выступление Байдена пощечиной американцам

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена о положении дел в стране стало пощечиной американцам, заявил вице-президент совета национального пограничного патруля Арт Дель Куэто.
"Выступление Байдена - пощечина всем американцам. Президент Байден знает, что может сделать что-либо, чтобы остановить хаос на границе. Он отказывается, вместо этого винит конгресс, хотя его бездействие на протяжении трех лет и привело к проблеме", - заявил представитель совета РИА Новости.
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По его словам, Байден не рассказал целиком о кризисной ситуации в ходе выступления, а лишь говорил о своих ожиданиях от законодателей.
Байдена критикуют из-за ситуации на южной границе и рекордной волны нелегальной миграции. Оппоненты нынешней администрации настаивают, что там недостаточно делают для решения проблемы, и сфокусированы на других вопросах, а не на внутренних. Байден в свою очередь возлагает ответственность на конгресс, требуя принять новые нормы по охране границы.
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