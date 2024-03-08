https://ria.ru/20240308/bayden-1931865341.html

В совете пограничного патруля резко раскритиковали выступление Байдена

В совете пограничного патруля резко раскритиковали выступление Байдена - РИА Новости, 08.03.2024

В совете пограничного патруля резко раскритиковали выступление Байдена

Выступление президента США Джо Байдена о положении дел в стране стало пощечиной американцам, заявил вице-президент совета национального пограничного патруля Арт РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:32

2024-03-08T08:32

2024-03-08T08:32

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена о положении дел в стране стало пощечиной американцам, заявил вице-президент совета национального пограничного патруля Арт Дель Куэто. "Выступление Байдена - пощечина всем американцам. Президент Байден знает, что может сделать что-либо, чтобы остановить хаос на границе. Он отказывается, вместо этого винит конгресс, хотя его бездействие на протяжении трех лет и привело к проблеме", - заявил представитель совета РИА Новости. По его словам, Байден не рассказал целиком о кризисной ситуации в ходе выступления, а лишь говорил о своих ожиданиях от законодателей. Байдена критикуют из-за ситуации на южной границе и рекордной волны нелегальной миграции. Оппоненты нынешней администрации настаивают, что там недостаточно делают для решения проблемы, и сфокусированы на других вопросах, а не на внутренних. Байден в свою очередь возлагает ответственность на конгресс, требуя принять новые нормы по охране границы.

https://ria.ru/20240307/podarok-1931837662.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, джо байден, сша