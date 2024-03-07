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Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 07.03.2024 (обновлено: 23:01 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/zasedanie-1931841217.html
Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу
Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу - РИА Новости, 07.03.2024
Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу
Заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины назначено на пятницу, следует из расписания мероприятий Совбеза. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T22:53
2024-03-07T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
совет безопасности оон
оон
антониу гутерреш
россия
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ООН, 7 мар — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины назначено на пятницу, следует из расписания мероприятий Совбеза.Заседание намечено на 15.00 (23.00 мск).Заседание запросила Украина в связи с недавними ударами РФ по объектам в Одессе. Киев просит, чтобы генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с докладом, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.Министерство обороны России вечером в среду сообщало, что Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН, Антониу Гутерреш, Россия, Одесса
Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу

Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу в 15:00

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 7 мар — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины назначено на пятницу, следует из расписания мероприятий Совбеза.
Заседание намечено на 15.00 (23.00 мск).
Заседание запросила Украина в связи с недавними ударами РФ по объектам в Одессе. Киев просит, чтобы генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с докладом, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
Министерство обороны России вечером в среду сообщало, что Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСовет Безопасности ООНООНАнтониу ГутеррешРоссияОдесса
 
 
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