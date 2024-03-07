https://ria.ru/20240307/zasedanie-1931841217.html
Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу
Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу - РИА Новости, 07.03.2024
Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу
Заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины назначено на пятницу, следует из расписания мероприятий Совбеза. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T22:53
2024-03-07T22:53
2024-03-07T23:01
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ООН, 7 мар — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины назначено на пятницу, следует из расписания мероприятий Совбеза.Заседание намечено на 15.00 (23.00 мск).Заседание запросила Украина в связи с недавними ударами РФ по объектам в Одессе. Киев просит, чтобы генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с докладом, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.Министерство обороны России вечером в среду сообщало, что Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН, Антониу Гутерреш, Россия, Одесса
Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу
Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу в 15:00