https://ria.ru/20240307/zasedanie-1931841217.html

Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу

Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу - РИА Новости, 07.03.2024

Заседание СБ ООН по Украине запланировали на пятницу

Заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины назначено на пятницу, следует из расписания мероприятий Совбеза. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T22:53

2024-03-07T22:53

2024-03-07T23:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

совет безопасности оон

оон

антониу гутерреш

россия

одесса

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ООН, 7 мар — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины назначено на пятницу, следует из расписания мероприятий Совбеза.Заседание намечено на 15.00 (23.00 мск).Заседание запросила Украина в связи с недавними ударами РФ по объектам в Одессе. Киев просит, чтобы генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с докладом, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.Министерство обороны России вечером в среду сообщало, что Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

украина

россия

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