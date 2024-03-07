https://ria.ru/20240307/yemen-1931617935.html

США нанесли новые удары по Йемену

США нанесли новые удары по Йемену - РИА Новости, 07.03.2024

США нанесли новые удары по Йемену

Американские военные нанесли новые удары по территории Йемена для уничтожения беспилотников в районах страны, контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:15

2024-03-07T05:15

2024-03-07T10:51

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сша

красное море

йемен

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Американские военные нанесли новые удары по территории Йемена для уничтожения беспилотников в районах страны, контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситы), мотивируя свои действия самообороной, заявили в Центральном командовании США. "Центральное командование США провело удары самообороны против двух беспилотных летательных средств в районах Йемена, подконтрольных хуситам", — говорится в сообщении. Отмечается, что беспилотники представляли "неизбежную угрозу" торговым судам и американским военно-морским силам в регионе, а действия США нацелены на защиту свободы навигации в международных водах. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240306/udar-1931598324.html

https://ria.ru/20240306/khusity-1931570936.html

сша

красное море

йемен

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в мире, сша, красное море, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене