https://ria.ru/20240307/yemen-1931612580.html

При атаке на сухогруз в Аденском заливе погибли три моряка

При атаке на сухогруз в Аденском заливе погибли три моряка - РИА Новости, 07.03.2024

При атаке на сухогруз в Аденском заливе погибли три моряка

В результате атаки правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на сухогруз в Аденском заливе погибли три члена экипажа, еще четыре получили... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T02:06

2024-03-07T02:06

2024-03-07T02:06

в мире

сша

красное море

аденский залив

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. В результате атаки правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на сухогруз в Аденском заливе погибли три члена экипажа, еще четыре получили ранения, заявили в Центральном командовании США. "Ракета попала в судно, и международная команда сообщила о трех жертвах и не менее четырех пострадавших, три из которых находятся в критическом состоянии", - говорится в распространенном сообщении. Также отмечается, что судно получило значительные повреждения, что стало пятым случаем запуска противокорабельных ракет хуситами за последние двое суток. По данным Центрального командования, хуситы атаковали сухогруз True Confidence, который шел под флагом Барбадоса и принадлежит Либерии. Он проходил транзитом через Аденский залив. Команда судна покинула его после инцидента. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что торговое судно, на котором погибли моряки в результате атаки хуситов, принадлежит Либерии, а не США. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240305/khusity-1931337097.html

https://ria.ru/20240305/kabel-1931261474.html

https://ria.ru/20240306/konflikt-1915630213.html

сша

красное море

аденский залив

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в мире, сша, красное море, аденский залив, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене