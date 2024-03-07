https://ria.ru/20240307/trevoga-1931627591.html

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 07.03.2024

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Спасатели объявили в своем Telegram-канале об отбое опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронежскую область. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:06

2024-03-07T08:06

2024-03-07T08:24

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 7 мар - РИА Новости. Спасатели объявили в своем Telegram-канале об отбое опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронежскую область."Внимание! В 7 часов 40 минут 7 марта отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - сообщило ГУМЧС. Ранее губернатор региона Александр Гусев объявил об опасности атаки БПЛА. По словам губернатора, со стороны Украины к Воронежской области приближались беспилотники.

https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931624051.html

воронежская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)