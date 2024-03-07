https://ria.ru/20240307/trevoga-1931627591.html
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 07.03.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Спасатели объявили в своем Telegram-канале об отбое опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронежскую область. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T08:06
2024-03-07T08:06
2024-03-07T08:24
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 7 мар - РИА Новости. Спасатели объявили в своем Telegram-канале об отбое опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронежскую область."Внимание! В 7 часов 40 минут 7 марта отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - сообщило ГУМЧС. Ранее губернатор региона Александр Гусев объявил об опасности атаки БПЛА. По словам губернатора, со стороны Украины к Воронежской области приближались беспилотники.
https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931624051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
МЧС объявило отбой опасности атаки беспилотников в Воронежской области