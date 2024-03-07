Рейтинг@Mail.ru
Спецсредства для военных доставили волонтеры из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
12:51 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/spetssredstva-1931687218.html
Спецсредства для военных доставили волонтеры из Магадана в зону СВО
Спецсредства для военных доставили волонтеры из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 07.03.2024
Спецсредства для военных доставили волонтеры из Магадана в зону СВО
Волонтеры из Магадана доставили квадокоптеры, прицелы и другие спецсредства в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:51
2024-03-07T12:51
надежные люди
магадан
боевое братство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722731_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_1d3012da7969dece4854ef9199017288.jpg
МАГАДАН, 7 мар - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили квадокоптеры, прицелы и другие спецсредства в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Первая встреча и передача спецсредств. Квадрокоптеры трёх модификаций, дульные тормозы компенсаторы двух видов, прицел для наших спецов. То, что нужно для выполнения поставленных перед подразделением задач", - написал Козлов своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240305/pomosch-1931256334.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722731_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_546de1d171a2b846503658cad7da7a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, боевое братство
Надежные люди, Магадан, Боевое братство

Спецсредства для военных доставили волонтеры из Магадана в зону СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 7 мар - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили квадокоптеры, прицелы и другие спецсредства в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Первая встреча и передача спецсредств. Квадрокоптеры трёх модификаций, дульные тормозы компенсаторы двух видов, прицел для наших спецов. То, что нужно для выполнения поставленных перед подразделением задач", - написал Козлов своем Telegram-канале.
Ярославская гуманитарная помощь для людей, находящихся в зоне СВО и Запорожской области
Ярославская область отправила в зону СВО два автомобиля и запчасти к ним
5 марта, 16:20
 
Надежные людиМагаданБоевое братство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала