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Спецсредства для военных доставили волонтеры из Магадана в зону СВО
Спецсредства для военных доставили волонтеры из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 07.03.2024
Спецсредства для военных доставили волонтеры из Магадана в зону СВО
Волонтеры из Магадана доставили квадокоптеры, прицелы и другие спецсредства в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:51
2024-03-07T12:51
2024-03-07T12:51
надежные люди
магадан
боевое братство
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МАГАДАН, 7 мар - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили квадокоптеры, прицелы и другие спецсредства в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Первая встреча и передача спецсредств. Квадрокоптеры трёх модификаций, дульные тормозы компенсаторы двух видов, прицел для наших спецов. То, что нужно для выполнения поставленных перед подразделением задач", - написал Козлов своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240305/pomosch-1931256334.html
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магадан, боевое братство
Надежные люди, Магадан, Боевое братство
МАГАДАН, 7 мар - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили квадокоптеры, прицелы и другие спецсредства в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Первая встреча и передача спецсредств. Квадрокоптеры трёх модификаций, дульные тормозы компенсаторы двух видов, прицел для наших спецов. То, что нужно для выполнения поставленных перед подразделением задач", - написал Козлов своем Telegram-канале.
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