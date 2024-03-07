https://ria.ru/20240307/spetssredstva-1931687218.html

Спецсредства для военных доставили волонтеры из Магадана в зону СВО

Спецсредства для военных доставили волонтеры из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 07.03.2024

Спецсредства для военных доставили волонтеры из Магадана в зону СВО

Волонтеры из Магадана доставили квадокоптеры, прицелы и другие спецсредства в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:51

2024-03-07T12:51

2024-03-07T12:51

надежные люди

магадан

боевое братство

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МАГАДАН, 7 мар - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили квадокоптеры, прицелы и другие спецсредства в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Первая встреча и передача спецсредств. Квадрокоптеры трёх модификаций, дульные тормозы компенсаторы двух видов, прицел для наших спецов. То, что нужно для выполнения поставленных перед подразделением задач", - написал Козлов своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240305/pomosch-1931256334.html

магадан

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2024

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магадан, боевое братство