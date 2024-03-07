https://ria.ru/20240307/sotrudnichestvo-1931647836.html

Пензенские власти создали рабочую группу по сотрудничеству с Гагаузией

Пензенские власти создали рабочую группу по сотрудничеству с Гагаузией - РИА Новости, 07.03.2024

Пензенские власти создали рабочую группу по сотрудничеству с Гагаузией

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что сформировал пензенскую часть рабочей группы по вопросам социально-экономического сотрудничества... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:43

2024-03-07T10:43

2024-03-07T10:43

пензенская область

гагаузия

олег мельниченко

таможенный союз

всемирный фестиваль молодежи — 2024

сергей федотов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_0:0:970:547_1920x0_80_0_0_84e77feda6ba22f46f10689c0a18ab62.jpg

ПЕНЗА, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что сформировал пензенскую часть рабочей группы по вопросам социально-экономического сотрудничества региона с Гагаузской автономией Молдавии. "Подписал распоряжение о создании пензенской части рабочей группы под руководством вице-губернатора Сергея Федотова, которая будет заниматься вопросами социально-экономического сотрудничества Пензенской области с Гагаузией. Документы уже направлены главе автономии Евгении Александровне Гуцул, с которой мы в минувшее воскресенье обсудили ключевые вопросы взаимодействия наших регионов, пообщавшись на Всемирном фестивале молодежи в Сочи... Мы продолжим строить взаимоотношения с Гагаузией, потому что вместе мы сможем сделать больше хорошего для будущего наших регионов", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Глава региона отметил, что соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и Гагаузией заключено еще 20 лет назад, но его потенциал не реализован в полную мощь. "Настало время углублять взаимодействие. Пензенской области интересна экологически чистая сельхозпродукция, которую производит Гагаузия. Гагаузы заинтересованы в новых возможностях, которые открывает молодежи обучение в наших вузах и колледжах... Мы всегда рады новым друзьям и деловым партнерам. Несмотря на давление со стороны "наших западных коллег", мы преодолеем сложности и продолжим движение вперед", - подчеркнул Мельниченко. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240229/rol-1930338029.html

https://ria.ru/20230728/stadiony-1886899319.html

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гагаузия, олег мельниченко, таможенный союз, всемирный фестиваль молодежи — 2024, сергей федотов