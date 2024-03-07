https://ria.ru/20240307/sotrudnichestvo-1931647836.html
Пензенские власти создали рабочую группу по сотрудничеству с Гагаузией
Пензенские власти создали рабочую группу по сотрудничеству с Гагаузией - РИА Новости, 07.03.2024
Пензенские власти создали рабочую группу по сотрудничеству с Гагаузией
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что сформировал пензенскую часть рабочей группы по вопросам социально-экономического сотрудничества... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:43
2024-03-07T10:43
2024-03-07T10:43
пензенская область
гагаузия
олег мельниченко
таможенный союз
всемирный фестиваль молодежи — 2024
сергей федотов
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ПЕНЗА, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что сформировал пензенскую часть рабочей группы по вопросам социально-экономического сотрудничества региона с Гагаузской автономией Молдавии. "Подписал распоряжение о создании пензенской части рабочей группы под руководством вице-губернатора Сергея Федотова, которая будет заниматься вопросами социально-экономического сотрудничества Пензенской области с Гагаузией. Документы уже направлены главе автономии Евгении Александровне Гуцул, с которой мы в минувшее воскресенье обсудили ключевые вопросы взаимодействия наших регионов, пообщавшись на Всемирном фестивале молодежи в Сочи... Мы продолжим строить взаимоотношения с Гагаузией, потому что вместе мы сможем сделать больше хорошего для будущего наших регионов", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Глава региона отметил, что соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и Гагаузией заключено еще 20 лет назад, но его потенциал не реализован в полную мощь. "Настало время углублять взаимодействие. Пензенской области интересна экологически чистая сельхозпродукция, которую производит Гагаузия. Гагаузы заинтересованы в новых возможностях, которые открывает молодежи обучение в наших вузах и колледжах... Мы всегда рады новым друзьям и деловым партнерам. Несмотря на давление со стороны "наших западных коллег", мы преодолеем сложности и продолжим движение вперед", - подчеркнул Мельниченко. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240229/rol-1930338029.html
https://ria.ru/20230728/stadiony-1886899319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, олег мельниченко, таможенный союз, всемирный фестиваль молодежи — 2024, сергей федотов
Пензенская область, Гагаузия, Олег Мельниченко, Таможенный союз, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Сергей Федотов
ПЕНЗА, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что сформировал пензенскую часть рабочей группы по вопросам социально-экономического сотрудничества региона с Гагаузской автономией Молдавии.
"Подписал распоряжение о создании пензенской части рабочей группы под руководством вице-губернатора Сергея Федотова
, которая будет заниматься вопросами социально-экономического сотрудничества Пензенской области с Гагаузией
. Документы уже направлены главе автономии Евгении Александровне Гуцул, с которой мы в минувшее воскресенье обсудили ключевые вопросы взаимодействия наших регионов, пообщавшись на Всемирном фестивале молодежи в Сочи
... Мы продолжим строить взаимоотношения с Гагаузией, потому что вместе мы сможем сделать больше хорошего для будущего наших регионов", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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Глава региона отметил, что соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и Гагаузией заключено еще 20 лет назад, но его потенциал не реализован в полную мощь. "Настало время углублять взаимодействие. Пензенской области интересна экологически чистая сельхозпродукция, которую производит Гагаузия. Гагаузы заинтересованы в новых возможностях, которые открывает молодежи обучение в наших вузах и колледжах... Мы всегда рады новым друзьям и деловым партнерам. Несмотря на давление со стороны "наших западных коллег", мы преодолеем сложности и продолжим движение вперед", - подчеркнул Мельниченко.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией
.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев
провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
.