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СМИ узнали об особой роли Швеции в случае конфликта НАТО с Россией - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931663624.html
СМИ узнали об особой роли Швеции в случае конфликта НАТО с Россией
СМИ узнали об особой роли Швеции в случае конфликта НАТО с Россией - РИА Новости, 07.03.2024
СМИ узнали об особой роли Швеции в случае конфликта НАТО с Россией
Швеция может стать логистическим центром НАТО в случае военного конфликта с Россией, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:42
2024-03-07T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
швеция
россия
нато
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Швеция может стать логистическим центром НАТО в случае военного конфликта с Россией, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "Швеция, у которой нет прямой границы с Россией, вероятно, будет играть другую роль для военных организаторов НАТО, чем прифронтовые государства.... Она станет логистическим центром в случае конфликта, а также маршрутом для подкрепления Финляндии или Балтийских государств", - пишет издание со ссылкой на официальных лиц. Во вторник президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Венгрия была последней страной-членом НАТО, которая препятствовала вступлению Швеции в альянс. Официальное вступление Швеции в НАТО состоится в ближайшее время. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html
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швеция
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в мире, швеция, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швеция, Россия, НАТО
СМИ узнали об особой роли Швеции в случае конфликта НАТО с Россией

FT: Швеция может стать логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Швеция может стать логистическим центром НАТО в случае военного конфликта с Россией, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Швеция, у которой нет прямой границы с Россией, вероятно, будет играть другую роль для военных организаторов НАТО, чем прифронтовые государства.... Она станет логистическим центром в случае конфликта, а также маршрутом для подкрепления Финляндии или Балтийских государств", - пишет издание со ссылкой на официальных лиц.
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Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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