https://ria.ru/20240307/prigovor-1931783829.html
На Урале экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима за взятки
На Урале экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима за взятки - РИА Новости, 07.03.2024
На Урале экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима за взятки
Бывший глава Пышминского городского округа Свердловской области приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщает региональная... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:10
2024-03-07T17:10
2024-03-07T17:42
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Бывший глава Пышминского городского округа Свердловской области приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. По версии следствия, бывший чиновник с сентября 2014 по декабрь 2019 года получил взяток на 1,5 миллиона рублей, в том числе в виде стройматериалов и работ по демонтажу старой веранды и строительству новой на территории своего домовладения, за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП "Водоканалсервис" "Камышловский районный суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратного размера взятки в сумме свыше 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что бывший чиновник лишен права занимать должность, связанную с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах сроком на 5 лет. Также с осужденного в пользу государства взыскана сумма взятки.
https://ria.ru/20240119/prigovor-1922265164.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
На Урале экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима за взятки
Экс-глава Пышминского округа на Урале получил 8 лет за взятки на 1,5 млн рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости.
Бывший глава Пышминского городского округа Свердловской области приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале
.
По версии следствия, бывший чиновник с сентября 2014 по декабрь 2019 года получил взяток на 1,5 миллиона рублей, в том числе в виде стройматериалов и работ по демонтажу старой веранды и строительству новой на территории своего домовладения, за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП "Водоканалсервис"
«
"Камышловский районный суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратного размера взятки в сумме свыше 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бывший чиновник лишен права занимать должность, связанную с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах сроком на 5 лет. Также с осужденного в пользу государства взыскана сумма взятки.
В Крыму бывшему чиновнику дали 11 лет колонии за взятку