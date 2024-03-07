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На Урале экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима за взятки - РИА Новости, 07.03.2024
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17:10 07.03.2024 (обновлено: 17:42 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/prigovor-1931783829.html
На Урале экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима за взятки
На Урале экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима за взятки - РИА Новости, 07.03.2024
На Урале экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима за взятки
Бывший глава Пышминского городского округа Свердловской области приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщает региональная... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:10
2024-03-07T17:42
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Бывший глава Пышминского городского округа Свердловской области приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. По версии следствия, бывший чиновник с сентября 2014 по декабрь 2019 года получил взяток на 1,5 миллиона рублей, в том числе в виде стройматериалов и работ по демонтажу старой веранды и строительству новой на территории своего домовладения, за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП "Водоканалсервис" "Камышловский районный суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратного размера взятки в сумме свыше 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что бывший чиновник лишен права занимать должность, связанную с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах сроком на 5 лет. Также с осужденного в пользу государства взыскана сумма взятки.
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
На Урале экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима за взятки

Экс-глава Пышминского округа на Урале получил 8 лет за взятки на 1,5 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Бывший глава Пышминского городского округа Свердловской области приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.
По версии следствия, бывший чиновник с сентября 2014 по декабрь 2019 года получил взяток на 1,5 миллиона рублей, в том числе в виде стройматериалов и работ по демонтажу старой веранды и строительству новой на территории своего домовладения, за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП "Водоканалсервис"
«
"Камышловский районный суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратного размера взятки в сумме свыше 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бывший чиновник лишен права занимать должность, связанную с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах сроком на 5 лет. Также с осужденного в пользу государства взыскана сумма взятки.
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