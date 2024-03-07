https://ria.ru/20240307/prigovor-1931783829.html

На Урале экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима за взятки

На Урале экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима за взятки - РИА Новости, 07.03.2024

На Урале экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима за взятки

Бывший глава Пышминского городского округа Свердловской области приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщает региональная... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:10

2024-03-07T17:10

2024-03-07T17:42

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Бывший глава Пышминского городского округа Свердловской области приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. По версии следствия, бывший чиновник с сентября 2014 по декабрь 2019 года получил взяток на 1,5 миллиона рублей, в том числе в виде стройматериалов и работ по демонтажу старой веранды и строительству новой на территории своего домовладения, за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП "Водоканалсервис" "Камышловский районный суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратного размера взятки в сумме свыше 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что бывший чиновник лишен права занимать должность, связанную с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах сроком на 5 лет. Также с осужденного в пользу государства взыскана сумма взятки.

https://ria.ru/20240119/prigovor-1922265164.html

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область