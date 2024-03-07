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Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2024
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Тамбовская область
 
13:41 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/pozdravleniya-1931703887.html
Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта
Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2024
Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта
Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным поздравили коллектив и подопечных регионального дома-интерната для ветеранов... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:41
2024-03-07T13:41
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
празднование 8 марта
международный женский день
8 марта
тамбовская область
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным поздравили коллектив и подопечных регионального дома-интерната для ветеранов войны и труда с наступающим Международным женским днем, сообщает пъресс-служба областного парламента. Парламентарии привезли в дом-интернат фрукты, лимонад, сладости и цветы. "Мы по традиции поздравляем с наступающим праздником наше подшефное учреждение – Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Здесь проживают женщины, которые самоотверженно трудились на благо страны, мужественно отстаивали независимость нашего государства в годы Великой Отечественной войны, и сейчас, к сожалению, они не могут сами о себе позаботиться", - цитирует пресс-служба Матушкина. Он добавил, что депутаты областной думы считают своим долгом проявлять к ветеранам внимание и окружать заботой. "В преддверии Международного женского дня мы захотели порадовать наших ветеранов и приехали к ним с подарками", - подчеркнул председатель регионального парламента. Он также поблагодарил коллектив дома-интерната, преимущественно женский, за их важный и нужный труд. "Позвольте пожелать и сотрудникам учреждения, и проживающим здесь ветеранам крепкого здоровья! Это наш не последний визит сюда. К сожалению, мы не можем пообщаться с ветеранами лично из-за мер профилактики сезонных вирусных заболеваний. Но, я надеюсь, что в скором времени мы встретимся за чашкой чая, пообщаемся, передадим ветеранам книги, чтобы разнообразить их досуг", - отметил Матушкин. Также депутаты поздравили с наступающим праздником коллектив Тамбовского областного дома ребенка.
https://ria.ru/20240306/pozdravlenie-1931542459.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, празднование 8 марта, международный женский день, 8 марта, тамбовская область
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума, Празднование 8 марта, Международный женский день, 8 марта, Тамбовская область

Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта

© Фото : Тамбовская областная ДумаТамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта
Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Тамбовская областная Дума
Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным поздравили коллектив и подопечных регионального дома-интерната для ветеранов войны и труда с наступающим Международным женским днем, сообщает пъресс-служба областного парламента.
Парламентарии привезли в дом-интернат фрукты, лимонад, сладости и цветы.
"Мы по традиции поздравляем с наступающим праздником наше подшефное учреждение – Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Здесь проживают женщины, которые самоотверженно трудились на благо страны, мужественно отстаивали независимость нашего государства в годы Великой Отечественной войны, и сейчас, к сожалению, они не могут сами о себе позаботиться", - цитирует пресс-служба Матушкина.
Он добавил, что депутаты областной думы считают своим долгом проявлять к ветеранам внимание и окружать заботой.
"В преддверии Международного женского дня мы захотели порадовать наших ветеранов и приехали к ним с подарками", - подчеркнул председатель регионального парламента.
Тамбовские депутаты и Матушкин поздравили сотрудниц Дома ребенка с 8 Марта - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Тамбовские депутаты и Матушкин поздравили сотрудниц Дома ребенка с 8 Марта
6 марта, 17:49
Он также поблагодарил коллектив дома-интерната, преимущественно женский, за их важный и нужный труд.
«
"Позвольте пожелать и сотрудникам учреждения, и проживающим здесь ветеранам крепкого здоровья! Это наш не последний визит сюда. К сожалению, мы не можем пообщаться с ветеранами лично из-за мер профилактики сезонных вирусных заболеваний. Но, я надеюсь, что в скором времени мы встретимся за чашкой чая, пообщаемся, передадим ветеранам книги, чтобы разнообразить их досуг", - отметил Матушкин.
Также депутаты поздравили с наступающим праздником коллектив Тамбовского областного дома ребенка.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаПразднование 8 мартаМеждународный женский день8 мартаТамбовская область
 
 
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