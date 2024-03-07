https://ria.ru/20240307/pozdravleniya-1931703887.html
Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта
Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2024
Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта
Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным поздравили коллектив и подопечных регионального дома-интерната для ветеранов... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:41
2024-03-07T13:41
2024-03-07T13:41
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
празднование 8 марта
международный женский день
8 марта
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931706174_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ffa574e93108eecf129bca40e65be13.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным поздравили коллектив и подопечных регионального дома-интерната для ветеранов войны и труда с наступающим Международным женским днем, сообщает пъресс-служба областного парламента. Парламентарии привезли в дом-интернат фрукты, лимонад, сладости и цветы. "Мы по традиции поздравляем с наступающим праздником наше подшефное учреждение – Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Здесь проживают женщины, которые самоотверженно трудились на благо страны, мужественно отстаивали независимость нашего государства в годы Великой Отечественной войны, и сейчас, к сожалению, они не могут сами о себе позаботиться", - цитирует пресс-служба Матушкина. Он добавил, что депутаты областной думы считают своим долгом проявлять к ветеранам внимание и окружать заботой. "В преддверии Международного женского дня мы захотели порадовать наших ветеранов и приехали к ним с подарками", - подчеркнул председатель регионального парламента. Он также поблагодарил коллектив дома-интерната, преимущественно женский, за их важный и нужный труд. "Позвольте пожелать и сотрудникам учреждения, и проживающим здесь ветеранам крепкого здоровья! Это наш не последний визит сюда. К сожалению, мы не можем пообщаться с ветеранами лично из-за мер профилактики сезонных вирусных заболеваний. Но, я надеюсь, что в скором времени мы встретимся за чашкой чая, пообщаемся, передадим ветеранам книги, чтобы разнообразить их досуг", - отметил Матушкин. Также депутаты поздравили с наступающим праздником коллектив Тамбовского областного дома ребенка.
https://ria.ru/20240306/pozdravlenie-1931542459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, празднование 8 марта, международный женский день, 8 марта, тамбовская область
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума, Празднование 8 марта, Международный женский день, 8 марта, Тамбовская область
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным поздравили коллектив и подопечных регионального дома-интерната для ветеранов войны и труда с наступающим Международным женским днем, сообщает пъресс-служба областного парламента.
Парламентарии привезли в дом-интернат фрукты, лимонад, сладости и цветы.
"Мы по традиции поздравляем с наступающим праздником наше подшефное учреждение – Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Здесь проживают женщины, которые самоотверженно трудились на благо страны, мужественно отстаивали независимость нашего государства в годы Великой Отечественной войны, и сейчас, к сожалению, они не могут сами о себе позаботиться", - цитирует пресс-служба Матушкина.
Он добавил, что депутаты областной думы считают своим долгом проявлять к ветеранам внимание и окружать заботой.
"В преддверии Международного женского дня мы захотели порадовать наших ветеранов и приехали к ним с подарками", - подчеркнул председатель регионального парламента.
Тамбовские депутаты и Матушкин поздравили сотрудниц Дома ребенка с 8 Марта
Он также поблагодарил коллектив дома-интерната, преимущественно женский, за их важный и нужный труд.
«
"Позвольте пожелать и сотрудникам учреждения, и проживающим здесь ветеранам крепкого здоровья! Это наш не последний визит сюда. К сожалению, мы не можем пообщаться с ветеранами лично из-за мер профилактики сезонных вирусных заболеваний. Но, я надеюсь, что в скором времени мы встретимся за чашкой чая, пообщаемся, передадим ветеранам книги, чтобы разнообразить их досуг", - отметил Матушкин.
Также депутаты поздравили с наступающим праздником коллектив Тамбовского областного дома ребенка.