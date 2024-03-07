https://ria.ru/20240307/pozdravleniya-1931703887.html

Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта

Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2024

Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным поздравили ветеранов с 8 Марта

Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным поздравили коллектив и подопечных регионального дома-интерната для ветеранов... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:41

2024-03-07T13:41

2024-03-07T13:41

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

празднование 8 марта

международный женский день

8 марта

тамбовская область

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным поздравили коллектив и подопечных регионального дома-интерната для ветеранов войны и труда с наступающим Международным женским днем, сообщает пъресс-служба областного парламента. Парламентарии привезли в дом-интернат фрукты, лимонад, сладости и цветы. "Мы по традиции поздравляем с наступающим праздником наше подшефное учреждение – Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Здесь проживают женщины, которые самоотверженно трудились на благо страны, мужественно отстаивали независимость нашего государства в годы Великой Отечественной войны, и сейчас, к сожалению, они не могут сами о себе позаботиться", - цитирует пресс-служба Матушкина. Он добавил, что депутаты областной думы считают своим долгом проявлять к ветеранам внимание и окружать заботой. "В преддверии Международного женского дня мы захотели порадовать наших ветеранов и приехали к ним с подарками", - подчеркнул председатель регионального парламента. Он также поблагодарил коллектив дома-интерната, преимущественно женский, за их важный и нужный труд. "Позвольте пожелать и сотрудникам учреждения, и проживающим здесь ветеранам крепкого здоровья! Это наш не последний визит сюда. К сожалению, мы не можем пообщаться с ветеранами лично из-за мер профилактики сезонных вирусных заболеваний. Но, я надеюсь, что в скором времени мы встретимся за чашкой чая, пообщаемся, передадим ветеранам книги, чтобы разнообразить их досуг", - отметил Матушкин. Также депутаты поздравили с наступающим праздником коллектив Тамбовского областного дома ребенка.

https://ria.ru/20240306/pozdravlenie-1931542459.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, празднование 8 марта, международный женский день, 8 марта, тамбовская область