https://ria.ru/20240307/pechene-1931687420.html

Школьник из Ярославля отправил бойцам СВО печенье, а в ответ получил флаг

Школьник из Ярославля отправил бойцам СВО печенье, а в ответ получил флаг - РИА Новости, 07.03.2024

Школьник из Ярославля отправил бойцам СВО печенье, а в ответ получил флаг

Одиннадцатилетний школьник Артем из Ярославля на отложенные на конструктор деньги купил печенье и отправил бойцам в зону СВО, а те, растрогавшись, в ответ... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:52

2024-03-07T12:52

2024-03-07T12:52

надежные люди

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Одиннадцатилетний школьник Артем из Ярославля на отложенные на конструктор деньги купил печенье и отправил бойцам в зону СВО, а те, растрогавшись, в ответ посвятили Артёму гаубичный выстрел и прислали флаг со своими автографами, сообщает Ярославское региональное отделение Народного фронта. По данным активистов, папа 11-летнего Артёма, ученика школы №32 Ярославля, в качестве волонтёра доставляет грузы Толбухинскому дивизиону. "Незадолго до Дня защитника Отечества мальчик, узнав, что отец собирается в дорогу, решил поблагодарить парней за нелёгкий труд. Взял две тысячи рублей, отложенных на конструктор, и купил 45 пачек печенья и несколько пачек чая. К упаковкам прикрепил послания: "Вы – герои", "Гордимся вами", "Спасибо вам!!!", - говорится в Telegram-канале Народного фронта. Бойцы были очень растроганы. Они сняли видеообращения к Артёму и даже посвятили ему гаубичный выстрел. А когда приехали активисты Народного фронта, попросили отвезти школьнику армейских кексов, соков и - флаг своего дивизиона. "Артёму от артиллеристов-толбухинцев на память", – написали бойцы и поставили автографы. Представители Народного фронта пришли с подарками в четверг прямо на урок. Кексами и соками Артём угостил одноклассников, флаг взял домой, чтобы повесить на видном месте, рассказали они. Также активисты от бойцов передали школьному музею тубу от противотанкового ракетного снаряда.

https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929900087.html

https://ria.ru/20240228/svo-1930064715.html

ярославль

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ярославль