https://ria.ru/20240307/opasnost-1931607465.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T00:05
2024-03-07T00:05
2024-03-07T00:12
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал он.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Утром в среду Старовойт сообщил, что противник нанес два удара по складу ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Старовойт: ракетная опасность объявлена в Курской области
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале
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"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал он.
В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
ВСУ
регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Утром в среду Старовойт сообщил, что противник нанес два удара по складу ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине