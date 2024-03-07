https://ria.ru/20240307/opasnost-1931607465.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.03.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T00:05

2024-03-07T00:05

2024-03-07T00:12

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал он.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Утром в среду Старовойт сообщил, что противник нанес два удара по складу ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

курская область, роман старовойт, происшествия