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На Западе заявили о неожиданной проблеме, возникшей у Киева на передовой - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/oborona-1931644618.html
На Западе заявили о неожиданной проблеме, возникшей у Киева на передовой
На Западе заявили о неожиданной проблеме, возникшей у Киева на передовой - РИА Новости, 07.03.2024
На Западе заявили о неожиданной проблеме, возникшей у Киева на передовой
Усилия Украины по строительству оборонительных укреплений вдоль линии фронта не привели к существенным результатам, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:34
2024-03-07T10:34
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Усилия Украины по строительству оборонительных укреплений вдоль линии фронта не привели к существенным результатам, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и украинских солдат. Ранее газета New York Times со ссылкой на снимки американской спутниковой компании Planet Labs сообщала, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии. "Эта кампания (по возведению сооружений) не принесла существенных результатов, и отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия наращивает атаки", - говорится в сообщении издания. Как полагает научный сотрудник украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков, мнение которого приводит издание, российские силы сейчас находятся в удобном положении и закладывают основу для серьезного наступления во второй половине года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, НАТО
На Западе заявили о неожиданной проблеме, возникшей у Киева на передовой

WSJ: Запад признал возведение Киевом обороны вдоль передовой малорезультативным

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Усилия Украины по строительству оборонительных укреплений вдоль линии фронта не привели к существенным результатам, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и украинских солдат.
Ранее газета New York Times со ссылкой на снимки американской спутниковой компании Planet Labs сообщала, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии.
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"Эта кампания (по возведению сооружений) не принесла существенных результатов, и отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия наращивает атаки", - говорится в сообщении издания.
Как полагает научный сотрудник украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков, мнение которого приводит издание, российские силы сейчас находятся в удобном положении и закладывают основу для серьезного наступления во второй половине года.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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