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В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья - РИА Новости, 07.03.2024
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья
Специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья утвердили в столице, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:18
2024-03-07T10:18
2024-03-07T10:18
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья утвердили в столице, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. В частности, проводятся мониторинг снегозапасов и подготовка водохранилищ, гидроузлов, станций водоподготовки, сооружений канализации, городской водосточной сети", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что для организации совместной работы подписан регламент взаимодействия АО "Мосводоканал", ФГБУ "Канал имени Москвы" и ГБУ "Гормост", заключены соглашения с департаментом ГОЧСиПБ и Главным управлением МЧС по Москве. "В документах закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит организациям синхронизировать свою работу и пройти этот период без нештатных ситуаций", - рассказал Бирюков. По его словам, согласно регламенту, ФГБУ "Канал имени Москвы" должен осуществить пропуск талых вод в черте города с учетом всего бокового притока путем открытия Карамышевской и Перервинской плотин и не допустить подтопления прибрежных территорий. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской. Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской.
https://ria.ru/20240306/voda-1931375413.html
https://ria.ru/20240219/polovode-1928144246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья
Бирюков: регламент работы городских служб во время половодья утвердили в Москве
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья утвердили в столице, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. В частности, проводятся мониторинг снегозапасов и подготовка водохранилищ, гидроузлов, станций водоподготовки, сооружений канализации, городской водосточной сети", - отметил Бирюков.
В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья
Заместитель мэра подчеркнул, что для организации совместной работы подписан регламент взаимодействия АО "Мосводоканал
", ФГБУ "Канал имени Москвы
" и ГБУ "Гормост
", заключены соглашения с департаментом ГОЧСиПБ
и Главным управлением МЧС
по Москве.
"В документах закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит организациям синхронизировать свою работу и пройти этот период без нештатных ситуаций", - рассказал Бирюков.
По его словам, согласно регламенту, ФГБУ "Канал имени Москвы" должен осуществить пропуск талых вод в черте города с учетом всего бокового притока путем открытия Карамышевской и Перервинской плотин и не допустить подтопления прибрежных территорий.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской. Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской.
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