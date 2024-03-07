https://ria.ru/20240307/moskva-1931641968.html

В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья

В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья - РИА Новости, 07.03.2024

В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья

Специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья утвердили в столице, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:18

2024-03-07T10:18

2024-03-07T10:18

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья утвердили в столице, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. В частности, проводятся мониторинг снегозапасов и подготовка водохранилищ, гидроузлов, станций водоподготовки, сооружений канализации, городской водосточной сети", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что для организации совместной работы подписан регламент взаимодействия АО "Мосводоканал", ФГБУ "Канал имени Москвы" и ГБУ "Гормост", заключены соглашения с департаментом ГОЧСиПБ и Главным управлением МЧС по Москве. "В документах закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит организациям синхронизировать свою работу и пройти этот период без нештатных ситуаций", - рассказал Бирюков. По его словам, согласно регламенту, ФГБУ "Канал имени Москвы" должен осуществить пропуск талых вод в черте города с учетом всего бокового притока путем открытия Карамышевской и Перервинской плотин и не допустить подтопления прибрежных территорий. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской. Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской.

https://ria.ru/20240306/voda-1931375413.html

https://ria.ru/20240219/polovode-1928144246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков