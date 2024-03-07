https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

России нужна тотальная милитаризация

России нужна тотальная милитаризация - РИА Новости, 07.03.2024

России нужна тотальная милитаризация

Сегодня нам жизненно необходима тотальная и всестороння милитаризация страны, государства, народа. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:00

2024-03-07T08:00

2024-03-07T08:00

аналитика

евросоюз

россия

сша

милитаризация

владимир путин

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Сегодня нам жизненно необходима тотальная и всестороння милитаризация страны, государства, народа.Милитаризация означает перевод общества на военные рельсы. О масштабах и основных векторах милитаризации можно дискутировать, поскольку это зависит от конкретной исторической и геополитической ситуации, от экономических возможностей и ресурсов, от политической идеологии и культурных доминант. Когда в стране мир и ее жизненным интересам, самому ее существованию ничто не угрожает, то чрезмерная милитаризация не нужна, она является излишеством. Конечно, у любого суверенного государства должна быть армия, вооруженные силы, способные в критической ситуации его защитить. Поэтому полная демилитаризация есть не что иное, как отказ от суверенитета и согласие с абсолютной зависимостью от какой-то внешней силы. Но интенсивность и размах милитаризации всегда варьируются.Сегодня, как открыто признал президент Путин в своем обращении Федеральному собранию, а по сути — в своей программной речи о политике страны на следующие шесть лет (в избрании Путина никто не сомневается), Россия ведет войну. Войну, которую ей навязали. Войну со всем коллективным Западом: признания о прямой вовлеченности США и ЕС с каждым днем звучат все громче и отчетливее — настолько, что не замечать этого далее нельзя.Милитаризация общества в условиях ведения кровавой войны за историческое бытие есть абсолютная необходимость, дискутировать о которой бессмысленно. Россия переводит свою промышленность на военные рельсы, и об этом также говорил президент. Но это лишь отдельный аспект милитаризации. Само явление гораздо шире.На военные рельсы надо переводить не только оборонно-промышленный комплекс, но все государство и общество целиком. Раньше об этом модно было спорить, сегодня — нельзя. Чтобы достичь победы в столь фундаментальном противостоянии, необходимо превратить Россию в государство войны.Давайте чуть подробнее рассмотрим, в чем состоят основные направления милитаризации.В стране должна быть установлена военная идеология, идеология победы. Без идеи сражаться невозможно. Но Родина, Отечество, держава — это прежде всего идея. И она должна утверждаться во всем: в культуре, в информационной политике, в воспитании, в образовании, в самом настрое элит и масс, в психологии повседневной жизни. Это требует актуализации и массового повсеместного внедрения традиционных ценностей, исторического самосознания, яркого и интенсивного представления о русской идентичности.Вероятно, следует настроить идеологическую машину на два реестра — более интенсивную, резкую и отчетливую версию применить к армии, новым субъектам России и приграничным территориям. В удаленных от фронта областях можно действовать мягче. Причем украинский режим добивается столь упорного сопротивления нашим войскам именно в силу радикальной тоталитарной идеологизации всего своего населения. Конечно, нельзя следовать за террористами и маньяками, но в расслабленном состоянии эту враждебную нам идеологическую силу, замешенную на альянсе неонацизма, глобализма и либерализма, победить невозможно. Война должна стать народной, наше воинство и ОПК, а также военные образовательные структуры должны быть флагманами идеологизации. Структуры ГлавПУРа должны быть восстановлены в полной мере, но на сей раз вооружены новой идеологией державного патриотизма. Тыл должен следовать за этим процессом в более мягком режиме, но не допуская критического разрыва. В конце концов идеологизировать следует все общество.Работа управленческих госструктур должна быть переведена в особый режим, соответствующий военному времени. Нормативы отдыха, отпусков, рабочего дня для ключевых областей управления должны быть пересмотрены в силу условий военного времени и приближены к фронтовым условиям. Следует ввести кодекс поведения госчиновника в условиях войны. Отдых в недружественных странах, демонстрация чрезмерной роскоши, волокита и, не дай Бог, саботаж и коррупция в военное время недопустимы. За это надо жестоко карать.Ряд либеральных прав и свобод должен быть ограничен в силу чрезвычайных обстоятельств. Категорически следует запретить любую критику государства, героев России, власти, церкви и президента, а также нападки на патриотизм, русскую идею и антивоенную пропаганду. Любые СМИ и социальные сети, транслирующие подобную повестку, должны быть немедленно поставлены вне закона. Эксцессы здесь неизбежны, но работу над ошибками придется проводить только после победы.Очевидно, что на военный лад должна быть перестроена вся экономика. Она слишком долго была ориентирована на интеграцию в Запад и глобальное распределение труда, так что в критический момент у нас не оказалось важнейших звеньев производственного и технологического цикла. Наверстывать это надо немедленно. Роль государства в экономике — прежде всего в стратегически важных отраслях и крупном производстве — и так быстро растет, но должна расти еще быстрее.То же касается финансовой политики. Война с коллективным Западом принуждает Россию быть независимой от доллара, евро и иной валюты, претендующей на роль резервной. Все, что нашим иностранным партнерам надо купить, они должны покупать за рубли. Эмиссия рубля должна стать суверенной, а политику currency board следует отбросить окончательно. Сегодня легко проследить через электронный след любой эмиссионный поток (вплоть до рубля), и поэтому вместо единой (монетаристской) модели процентной ставки для всех следует ввести градацию: для стратегических отраслей и проектов — на отдельном эскроу-счету беспроцентное кредитование, для среднемасштабных проектов — льготный процент, а для обычных кредитов — максимальную ставку (но все равно ниже, чем сегодняшняя, не позволяющая развивать частную инициативу).Милитаризация требует смены демографической политики, о чем также постоянно напоминает президент. Надежда на труд мигрантов и восполнение за их счет убыли коренного населения России есть в историческом масштабе преступление. Необходимо переломить катастрофический тренд на падение рождаемости с помощью экстраординарных мер.Необходима милитаризация культуры. В центре внимания должно быть поставлено прославление подвига наших героев на всех этапах истории — включая СВО. Любой концерт, любая передача, любое мероприятия должны начинаться с гимна и воспевания подвигов русского человека. При этом следует ставить во главу угла высокие нравственные идеалы и традиционные ценности. Любой намек на осмеяние их должен привести к административной ответственности, закрытию любых способов публичных проявлений своих антипатриотических или просто аморальных ориентаций — включая блоги, социальные сети и так далее.Милитаризация требует смены элит. Элиты, сложившиеся в обществе с 80-90-х годов, в массе своей являются носителями духа поражения, цинизма, эгоизма, коррупции, насилия, лжи и тех качеств, которые выносят на поверхность донный мусор общества в эпоху всеобщего вырождения и развала. Путин четко сказал в своем послании Федеральному собранию: элиты 90-х должны уйти, на их место должны прийти новые элиты — героев и мучеников, созидателей и носителей высшего нравственного начала. Однако фронт и риск делают лишь половину дела в формировании стержня новой русской элиты. Вернувшись в тыл, они должны получить в ускоренном порядке наилучшее — элитарное! — образование. Но подавляющее большинство образовательных структур в России отражает как раз либеральный уклад 80-90-х. Поэтому необходима милитаризация образования, резкий слом вектора — прежде всего в гуманитарных науках, — установившегося в последние десятилетия под прямым контролем и по непосредственной указке Запада, с которым сегодня мы находимся в состоянии войны.Давно назрела и ротация дипкорпуса, столкнувшегося с беспрецедентными вызовами, свойственными любой войне и особенно столь жесткой — цивилизационной! — войне, в которую мы оказались вовлечены. Наши дипломаты на первой линии столкновения цивилизаций, но это требует совершенно новых навыков и знаний в сравнении с теми, которые у них оттачивались в прежние десятилетия сближения с Западом. Это надо проводить незамедлительно.Милитаризация должна затронуть и СМИ. Да, информационная стратегия политического вещания сейчас стремится быть на уровне, но милитаризации должна быть подвержена и остальная часть работы СМИ — культурная, просветительская и даже развлекательная. Начиная с фейсконтроля и дресс-кода любого, кто появляется на экране или на официальных сайтах. Даже реклама должна учитывать нормы войны, которую ведет страна.И наконец, необходима милитаризация быта. Патриотизм должен стать образом жизни, переформатировать бытовую психологию обывателя. Все публичное пространство должно быть заполнено символами войны и победы. Надо донести эту мысль до родителей и воспитателей: цель всего народа — вырастить поколение героев, которым предстоит защищать и возрождать великую Россию. Этике и нравственности, чистоте речи и историческому минимуму знаний следует уделять повышенное внимание в каждой семье. Мы воюем за язык, культуру, нравственность, традиционные ценности и суверенитет. Значит, это должно быть понятно каждому — невзирая на возраст, социальное положение, пол и профессию.Да, и конечно, надо многократно усилить бдительность спецслужб, правоохранительных органов и обычных граждан по отношению к тем, кто дает основания сомневаться в своем патриотизме, демонстрируя признаки либерального, проукраинского или русофобского поведения. Любое преступление и любой теракт вначале рождается в сознании. Если русская идея не будет контролировать сознание общества, его захватит порочная патологическая русофобская идея, внедряемая нашими врагами, преуспевшими в ведении ментальных войн. Если сердце не принадлежит Богу, в нем поселяется дьявол. Так же и в области мысли: там, где на первое место не поставлены высокие идеалы веры, державы и народа, свое гнездо свивают змеи террора. Пора возрождать Смерш.Мне могут возразить: все это выглядит гротескно, непривычно, неожиданно и… жестко. Да, наверное. Потому что слишком долго мы жили в искаженном представлении о мире, о нас самих, о Западе и его универсальности. Нас слишком долго убаюкивали лживые басни о мире во всем мире и беспечном чисто материальном развитии. За резкость пробуждения ответственна глубина сна.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930461264.html

https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html

https://ria.ru/20240301/bezopasnost-1930471948.html

https://ria.ru/20240306/bezopasnost-1931468628.html

https://ria.ru/20240305/ukraina-1931281713.html

https://ria.ru/20240303/slutskiy-1930840570.html

https://ria.ru/20240209/patriotizm-1926304134.html

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аналитика, евросоюз, россия, сша, милитаризация, владимир путин