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В Ростовской области удвоили объем средств на проекты "Сделаем вместе!" - РИА Новости, 07.03.2024
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Ростовская область
 
10:48 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/konkurs-1931646466.html
В Ростовской области удвоили объем средств на проекты "Сделаем вместе!"
В Ростовской области удвоили объем средств на проекты "Сделаем вместе!" - РИА Новости, 07.03.2024
В Ростовской области удвоили объем средств на проекты "Сделаем вместе!"
Объем средств, выделяемых на проекты инициативного бюджетирования в Ростовской области, за пять лет проведения конкурса вырос почти вдвое - до 500 миллионов... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:48
2024-03-07T10:48
ростовская область
василий голубев
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар — РИА Новости. Объем средств, выделяемых на проекты инициативного бюджетирования в Ростовской области, за пять лет проведения конкурса вырос почти вдвое - до 500 миллионов рублей, сообщает правительство региона по итогам совещания на тему поддержки местных инициатив. Процесс отбора инициатив, многие из которых впоследствии станут проектами, улучшающими жизнь людей в городах и поселках, завершился 24 февраля. Поступило 921 предложение. Теперь жители региона с 20 марта по 8 апреля могут принять участие в интернет-голосовании. Граждане также могут внести предложения по формам и объемам своего участия в реализации проектов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил инициативных жителей области за неравнодушное отношение к земле, на которой они живут. За время действия проекта "Сделаем вместе!" поступило около 1,8 тысячи заявок. Свыше 1 тысячи инициативных проектов признаны победителями. Большая часть инициатив реализуется в жилищно-коммунальной сфере, образовании, культуре, физкультуре и спорте. "У нас пять лет назад появилась возможность дополнительно благоустраивать наши территории. И с каждым годом мы находим новые решения: увеличиваем темпы и объемы финансирования, расширяем географию. Я хочу попросить жителей области внимательно смотреть за качеством и сроками реализации проектов – в них вложены деньги граждан, бизнеса, областного бюджета", — сказал Голубев. После распределения финансирования бюджетных средств местные администрации под контролем областных отраслевых министерств приступят к выполнению проектов. Завершить их необходимо до 1 октября 2025 года. В прошлом году по инициативе главы региона предельный размер финансирования на один проект был увеличен с 2 до 3 миллионов рублей. С текущего года объем областных ассигнований на проекты "Сделаем вместе!" составит 500 миллионов рублей. В ходе обсуждения также были внесены новые предложения по повышению эффективности конкурса. Губернатор поручил увеличить до 100 дней срок для подготовки местными властями документов для областного финансирования проектов-победителей. Главам администраций предстоит проработать возможности реализации интересных проектов, участвовавших в областном конкурсном отборе и не ставших победителями, при наличии соответствующих возможностей местных бюджетов.
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василий голубев, ростовская область
Ростовская область , Василий Голубев, Ростовская область
В Ростовской области удвоили объем средств на проекты "Сделаем вместе!"

В Ростовской области увеличили вдвое объем средств на проекты "Сделаем вместе!"

© Фото : Правительство Ростовской областиСовещание в Шахтах под председательством губернатора Ростовской области Василия Голубева
Совещание в Шахтах под председательством губернатора Ростовской области Василия Голубева - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Правительство Ростовской области
Совещание в Шахтах под председательством губернатора Ростовской области Василия Голубева
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар — РИА Новости. Объем средств, выделяемых на проекты инициативного бюджетирования в Ростовской области, за пять лет проведения конкурса вырос почти вдвое - до 500 миллионов рублей, сообщает правительство региона по итогам совещания на тему поддержки местных инициатив.
Процесс отбора инициатив, многие из которых впоследствии станут проектами, улучшающими жизнь людей в городах и поселках, завершился 24 февраля. Поступило 921 предложение. Теперь жители региона с 20 марта по 8 апреля могут принять участие в интернет-голосовании. Граждане также могут внести предложения по формам и объемам своего участия в реализации проектов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил инициативных жителей области за неравнодушное отношение к земле, на которой они живут. За время действия проекта "Сделаем вместе!" поступило около 1,8 тысячи заявок. Свыше 1 тысячи инициативных проектов признаны победителями. Большая часть инициатив реализуется в жилищно-коммунальной сфере, образовании, культуре, физкультуре и спорте.
«
"У нас пять лет назад появилась возможность дополнительно благоустраивать наши территории. И с каждым годом мы находим новые решения: увеличиваем темпы и объемы финансирования, расширяем географию. Я хочу попросить жителей области внимательно смотреть за качеством и сроками реализации проектов – в них вложены деньги граждан, бизнеса, областного бюджета", — сказал Голубев.
После распределения финансирования бюджетных средств местные администрации под контролем областных отраслевых министерств приступят к выполнению проектов. Завершить их необходимо до 1 октября 2025 года.
В прошлом году по инициативе главы региона предельный размер финансирования на один проект был увеличен с 2 до 3 миллионов рублей. С текущего года объем областных ассигнований на проекты "Сделаем вместе!" составит 500 миллионов рублей.
В ходе обсуждения также были внесены новые предложения по повышению эффективности конкурса. Губернатор поручил увеличить до 100 дней срок для подготовки местными властями документов для областного финансирования проектов-победителей. Главам администраций предстоит проработать возможности реализации интересных проектов, участвовавших в областном конкурсном отборе и не ставших победителями, при наличии соответствующих возможностей местных бюджетов.
 
Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская область
 
 
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