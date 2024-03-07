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В Израиле сократили число участков для голосования из-за конфликта в Газе

В Израиле сократили число участков для голосования из-за конфликта в Газе - РИА Новости, 07.03.2024

В Израиле сократили число участков для голосования из-за конфликта в Газе

Количество участков для голосования на выборах президента России в Израиле было сокращено до трех из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:29

2024-03-07T16:29

2024-03-07T16:29

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Количество участков для голосования на выборах президента России в Израиле было сокращено до трех из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. "В связи с палестино-израильским конфликтом сокращено количество избирательных участков в Израиле. В этот раз их будет только три в отличие от десяти на выборах 2018 года", — сказал Аскальдович. Посол также отметил, что голосование не будет проводиться на палестинских территориях. "При организации выборов мы учитывали внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в отдельных странах, включая вооруженные конфликты и внутреннее гражданское противостояние. По этой причине на палестинских территориях избирательные участки не созданы, и выборы там проводиться не будут", - добавил он. Говоря о проведении голосования на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Аскальдович отметил работу участков в Ливии и Судане. "В то же время после долгого перерыва мы организовали избирательный участок в Ливии, где уже прошло досрочное голосование. Несмотря на перипетии гражданской войны, избирательный участок будет также работать на базе российского посольства в Судане в городе Порт-Судан", - уточнил посол. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 72 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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россия, израиль, оон, совет федерации рф, владимир путин, хамас, политика