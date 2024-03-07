https://ria.ru/20240307/festival-1931787383.html

Около 150 волонтеров провожают гостей Всемирного фестиваля молодежи

Около 150 волонтеров провожают гостей Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 07.03.2024

Около 150 волонтеров провожают гостей Всемирного фестиваля молодежи

Около 150 волонтёров провожают участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе и помогают им на вокзалах и в аэропорту, сообщила администрация Сочи. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:23

2024-03-07T17:23

2024-03-07T17:23

сочи

адлер

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 7 мар — РИА Новости. Около 150 волонтёров провожают участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе и помогают им на вокзалах и в аэропорту, сообщила администрация Сочи. В среду состоялась церемония закрытия фестиваля, участники начинают разъезжаться по домам. "В Сочи участников Всемирного фестиваля молодежи провожают городские волонтёры. В международном аэропорту Сочи и на железнодорожном вокзале Адлера гостей провожают 150 городских волонтёров", — говорится в сообщении. Уточняется, что в работе Всемирного фестиваля молодежи были задействованы 600 городских волонтеров. Их вклад в организацию мероприятия отметили все, в том числе гости фестиваля. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатор фестиваля - Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240307/festival-1931609894.html

сочи

адлер

россия

федеральная территория "сириус"

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, адлер, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, федеральная территория "сириус"