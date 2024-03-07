"Ослабить Россию". Чешский генерал ужаснулся из-за безумного плана Запада
Чешский генерал Пелз: планы Запада против России приближают мир к ядерной войне
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Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Действия США и Европы, направленные против России, а также агрессивные заявления западных политиков приближают мир к ядерной войне, заявил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью Radio Universum.
"Некоторые уже несколько лет во всеуслышание объявляют, что их цель — ослабить Россию, уничтожить ее как государство, раздробить ее на несколько маленьких государств. Пожалуй, это и есть угроза существованию Российской Федерации как государства", — сказал он.
По мнению генерала, после подобных воинственных заявлений со стороны западных политиков, у России есть все основания поднимать тему защиты государства любыми возможными средствами.
"Мы, Запад, США, уже так давно постоянно кого-то бомбим, а те молчат, потому что у них нет возможности ответить: Ирак, Сирия, Афганистан, Ливия, некоторые центральноамериканские республики. Но мы сейчас угрожаем стране, чьи вооруженные силы лучше наших", — предупредил бывший разведчик.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание", заявил, что ядерная война — последнее, прощальное средство, а разговоры на эту тему в западных столицах — это крайне безответственно.
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.
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