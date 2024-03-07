https://ria.ru/20240307/doktrina-1931613238.html

"Ослабить Россию". Чешский генерал ужаснулся из-за безумного плана Запада

"Ослабить Россию". Чешский генерал ужаснулся из-за безумного плана Запада - РИА Новости, 07.03.2024

"Ослабить Россию". Чешский генерал ужаснулся из-за безумного плана Запада

Действия США и Европы, направленные против России, а также агрессивные заявления западных политиков приближают мир к ядерной войне, заявил бывший глава Военной... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T02:45

2024-03-07T02:45

2024-03-07T02:59

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Действия США и Европы, направленные против России, а также агрессивные заявления западных политиков приближают мир к ядерной войне, заявил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью Radio Universum."Некоторые уже несколько лет во всеуслышание объявляют, что их цель — ослабить Россию, уничтожить ее как государство, раздробить ее на несколько маленьких государств. Пожалуй, это и есть угроза существованию Российской Федерации как государства", — сказал он.По мнению генерала, после подобных воинственных заявлений со стороны западных политиков, у России есть все основания поднимать тему защиты государства любыми возможными средствами."Мы, Запад, США, уже так давно постоянно кого-то бомбим, а те молчат, потому что у них нет возможности ответить: Ирак, Сирия, Афганистан, Ливия, некоторые центральноамериканские республики. Но мы сейчас угрожаем стране, чьи вооруженные силы лучше наших", — предупредил бывший разведчик.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание", заявил, что ядерная война — последнее, прощальное средство, а разговоры на эту тему в западных столицах — это крайне безответственно.В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html

https://ria.ru/20240205/tramp-1925548565.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

россия

европа

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россия, европа, нато, запад, ядерное оружие, чехия, сша, в мире