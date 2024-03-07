https://ria.ru/20240307/bomba-1931728758.html
Российская ПВО сбила еще одну управляемую авиабомбу Hammer
Российская ПВО сбила еще одну управляемую авиабомбу Hammer - РИА Новости, 07.03.2024
Российская ПВО сбила еще одну управляемую авиабомбу Hammer
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 123 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:43
2024-03-07T14:43
2024-03-07T14:52
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 123 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в сводке."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции. Уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Червонопоповка, Новодружеск, Золоторевка Луганской Народной Республики, Красное, Пески, Первомайское, Шевченко, Петровское Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новое Запорожской области, Корсунка и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады, живую силу и технику ВСУ в 109 районах.Всего с начала спецоперации были уничтожены 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14563 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15388 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8314 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19461 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато, франция
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО, Франция
Российская ПВО сбила еще одну управляемую авиабомбу Hammer
МО РФ: ПВО сбила вторую управляемую авиабомбу Hammer производства Франции