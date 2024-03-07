https://ria.ru/20240307/bomba-1931728758.html

Российская ПВО сбила еще одну управляемую авиабомбу Hammer

Российская ПВО сбила еще одну управляемую авиабомбу Hammer - РИА Новости, 07.03.2024

Российская ПВО сбила еще одну управляемую авиабомбу Hammer

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 123 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:43

2024-03-07T14:43

2024-03-07T14:52

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 123 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в сводке."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции. Уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Червонопоповка, Новодружеск, Золоторевка Луганской Народной Республики, Красное, Пески, Первомайское, Шевченко, Петровское Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новое Запорожской области, Корсунка и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады, живую силу и технику ВСУ в 109 районах.Всего с начала спецоперации были уничтожены 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14563 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15388 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8314 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19461 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато, франция