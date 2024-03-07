https://ria.ru/20240307/biometriya-1931815972.html

Число биометрических образцов в ЕБС достигло почти 70 миллионов

Число биометрических образцов в ЕБС достигло почти 70 миллионов - РИА Новости, 07.03.2024

Число биометрических образцов в ЕБС достигло почти 70 миллионов

Число биометрических образцов, которые находятся в Единой биометрической системе (ЕБС), достигло практически 70 миллионов по состоянию на февраль 2024 года,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:26

2024-03-07T19:26

2024-03-07T19:27

общество

россия

госуслуги

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число биометрических образцов, которые находятся в Единой биометрической системе (ЕБС), достигло практически 70 миллионов по состоянию на февраль 2024 года, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ) корреспонденту РИА Новости прокомментировали, что с четвертого квартала прошлого года наблюдается значительный прирост числа регистраций - это связано в том числе с расширением возможностей регистрации биометрии через мобильное приложение. Ежедневно свои биометрические данные регистрируют около 1,5-2 тысяч человек, как очно в отделениях банков, так и через мобильное приложение "Госуслуги Биометрия". Указано, что напрямую в ЕБС зарегистрировались более миллиона человек. Остальные же биометрические образцы – изображения лиц и записи голосов – были переданы защищенную госсистему "в рамках процедуры импорта данных". Данные "хранятся в зашифрованном виде отдельно от других личных данных граждан и никогда не покидают периметра Единой биометрической системы", добавили в пресс-службе. Как напомнили в ЦБТ, регистрация в Единой биометрической системе осуществляется на добровольной основе, закон запрещает дискриминацию тех, кто решил не сдавать свои данные. Своими данными россияне могут управлять через личный кабинет на "Госуслугах": через него можно узнать, когда и где регистрировались данные, отозвать согласия на обработку данных у отдельных организаций или просто удалить хранящуюся в ЕБС биометрию. "Закон обязывает организации предупреждать пользователей об импорте биометрических данных в ЕБС. Пользователь имеет право отказаться от передачи данных. В этом случае организация обязана удалить биометрические данные клиента", - добавили в ЦБТ. С 1 июня 2023 года в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные хранятся только внутри ЕБС. Удалить биометрию можно в личном кабинете на "Госуслугах" – там отображаются все согласия на размещение и обработку биометрических данных.

https://ria.ru/20240214/biometriya-1927426531.html

https://ria.ru/20231207/biometriya-1914326173.html

https://ria.ru/20240201/profil-1924760913.html

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общество, россия, госуслуги