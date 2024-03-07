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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 07.03.2024 (обновлено: 05:38 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931619277.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.03.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, со стороны Украины к региону приближаются беспилотники, сообщил губернатор Александр Гусев в своем... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:35
2024-03-07T05:38
специальная военная операция на украине
воронежская область
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, со стороны Украины к региону приближаются беспилотники, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Объявляется опасность атаки БПЛА. Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники", - написал он.По его словам, силы ПВО к этому готовы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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воронежская область, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, силы ПВО готовы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, со стороны Украины к региону приближаются беспилотники, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Объявляется опасность атаки БПЛА. Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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По его словам, силы ПВО к этому готовы.
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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