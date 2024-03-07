https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931619277.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.03.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, со стороны Украины к региону приближаются беспилотники, сообщил губернатор Александр Гусев в своем... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:35

2024-03-07T05:35

2024-03-07T05:38

специальная военная операция на украине

воронежская область

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, со стороны Украины к региону приближаются беспилотники, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Объявляется опасность атаки БПЛА. Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники", - написал он.По его словам, силы ПВО к этому готовы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

украина

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воронежская область, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия, александр гусев (губернатор)