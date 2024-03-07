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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.03.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, со стороны Украины к региону приближаются беспилотники, сообщил губернатор Александр Гусев в своем... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:35
2024-03-07T05:35
2024-03-07T05:38
специальная военная операция на украине
воронежская область
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, со стороны Украины к региону приближаются беспилотники, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Объявляется опасность атаки БПЛА. Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники", - написал он.По его словам, силы ПВО к этому готовы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, силы ПВО готовы