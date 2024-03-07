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Аннулирование - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 07.03.2024 (обновлено: 13:12 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/bespilotnik-1931690194.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 07.03.2024
Аннулирование
Сообщение, вышедшее на сайт РИА Новости с заголовком "В Белгородской области сбили беспилотник", аннулируется по просьбе пресс-службы губернатора Белгородской... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:58
2024-03-07T13:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1931690194.jpg?1709806368
Сообщение, вышедшее на сайт РИА Новости с заголовком "В Белгородской области сбили беспилотник", аннулируется по просьбе пресс-службы губернатора Белгородской области как вышедшее в связи с техническим сбоем.
белгородская область
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
РИА Новости
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5
4.7
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60
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область

Аннулирование

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Сообщение, вышедшее на сайт РИА Новости с заголовком "В Белгородской области сбили беспилотник", аннулируется по просьбе пресс-службы губернатора Белгородской области как вышедшее в связи с техническим сбоем.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская область
 
 
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