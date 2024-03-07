https://ria.ru/20240307/bespilotnik-1931690194.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 07.03.2024
Аннулирование
Сообщение, вышедшее на сайт РИА Новости с заголовком "В Белгородской области сбили беспилотник", аннулируется по просьбе пресс-службы губернатора Белгородской... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:58
2024-03-07T12:58
2024-03-07T13:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1931690194.jpg?1709806368
Сообщение, вышедшее на сайт РИА Новости с заголовком "В Белгородской области сбили беспилотник", аннулируется по просьбе пресс-службы губернатора Белгородской области как вышедшее в связи с техническим сбоем.
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область