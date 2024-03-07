https://ria.ru/20240307/bespilotnik-1931690194.html

Аннулирование

Аннулирование - РИА Новости, 07.03.2024

Аннулирование

Сообщение, вышедшее на сайт РИА Новости с заголовком "В Белгородской области сбили беспилотник", аннулируется по просьбе пресс-службы губернатора Белгородской... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:58

2024-03-07T12:58

2024-03-07T13:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1931690194.jpg?1709806368

Сообщение, вышедшее на сайт РИА Новости с заголовком "В Белгородской области сбили беспилотник", аннулируется по просьбе пресс-службы губернатора Белгородской области как вышедшее в связи с техническим сбоем.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область