https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html

Белоруссия заявила, что видит все признаки подготовки Запада к войне

Белоруссия заявила, что видит все признаки подготовки Запада к войне - РИА Новости, 07.03.2024

Белоруссия заявила, что видит все признаки подготовки Запада к войне

Белоруссия видит все признаки подготовки Запада к войне, главная задача Минска – быть начеку, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:57

2024-03-07T14:57

2024-03-07T14:57

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нато

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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Белоруссия видит все признаки подготовки Запада к войне, главная задача Минска – быть начеку, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах – начальник главного управления идеологической работы минобороны Леонид Касинский, его слова приводит Telegram-канал минобороны. "Военная обстановка, которая сегодня складывается вокруг нашей страны, наращивание военного потенциала в целом стран НАТО и, в частности, наших соседей с Запада по периметру говорит о том, что, как сказал президент, нас в покое не оставят", - заявил Касинский.По его словам, "деньги в наращивание вооружения, военной мощи в тех объемах, которые сегодня делают наши соседи и в целом страны НАТО, они просто так не вкладываются". "Мы видим все признаки подготовки к войне, поэтому наша главная задача – быть начеку. Те признаки, которые будут свидетельствовать уже о перерастании рисков в угрозы национальной безопасности, и принять своевременные меры", - отметил Касинский. Он также сообщил, что силовой блок Белоруссии даст отпор любому, кто попытается развязать агрессию и создать угрозу безопасности страны. "Что они могут взять за основу. Я полагаю, что это две основополагающие вещи, которые ценят белорусы. В первую очередь, это наша безопасность, главное наше достижение. И, наверное, какие-то экономические посылы. Попытки, они не прекращались, и будут делать ставку, я думаю, именно на два этих основных направления", - сказал помощник министра обороны.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, нато