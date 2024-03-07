https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html
Белоруссия заявила, что видит все признаки подготовки Запада к войне
Белоруссия заявила, что видит все признаки подготовки Запада к войне - РИА Новости, 07.03.2024
Белоруссия заявила, что видит все признаки подготовки Запада к войне
Белоруссия видит все признаки подготовки Запада к войне, главная задача Минска – быть начеку, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:57
2024-03-07T14:57
2024-03-07T14:57
в мире
белоруссия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931080811_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_563a71b07b4da38748d24dc96ca4f817.jpg
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Белоруссия видит все признаки подготовки Запада к войне, главная задача Минска – быть начеку, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах – начальник главного управления идеологической работы минобороны Леонид Касинский, его слова приводит Telegram-канал минобороны. "Военная обстановка, которая сегодня складывается вокруг нашей страны, наращивание военного потенциала в целом стран НАТО и, в частности, наших соседей с Запада по периметру говорит о том, что, как сказал президент, нас в покое не оставят", - заявил Касинский.По его словам, "деньги в наращивание вооружения, военной мощи в тех объемах, которые сегодня делают наши соседи и в целом страны НАТО, они просто так не вкладываются". "Мы видим все признаки подготовки к войне, поэтому наша главная задача – быть начеку. Те признаки, которые будут свидетельствовать уже о перерастании рисков в угрозы национальной безопасности, и принять своевременные меры", - отметил Касинский. Он также сообщил, что силовой блок Белоруссии даст отпор любому, кто попытается развязать агрессию и создать угрозу безопасности страны. "Что они могут взять за основу. Я полагаю, что это две основополагающие вещи, которые ценят белорусы. В первую очередь, это наша безопасность, главное наше достижение. И, наверное, какие-то экономические посылы. Попытки, они не прекращались, и будут делать ставку, я думаю, именно на два этих основных направления", - сказал помощник министра обороны.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931080811_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bee58e55519d7001e9038cb34b665530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, нато
Белоруссия заявила, что видит все признаки подготовки Запада к войне
Минобороны: Белоруссия видит все признаки, что Запад готовится к войне
МИНСК, 7 мар – РИА Новости.
Белоруссия видит все признаки подготовки Запада к войне, главная задача Минска – быть начеку, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах – начальник главного управления идеологической работы минобороны Леонид Касинский, его слова приводит Telegram-канал
минобороны.
"Военная обстановка, которая сегодня складывается вокруг нашей страны, наращивание военного потенциала в целом стран НАТО
и, в частности, наших соседей с Запада по периметру говорит о том, что, как сказал президент, нас в покое не оставят", - заявил Касинский.
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
По его словам, "деньги в наращивание вооружения, военной мощи в тех объемах, которые сегодня делают наши соседи и в целом страны НАТО, они просто так не вкладываются". "Мы видим все признаки подготовки к войне, поэтому наша главная задача – быть начеку. Те признаки, которые будут свидетельствовать уже о перерастании рисков в угрозы национальной безопасности, и принять своевременные меры", - отметил Касинский.
Он также сообщил, что силовой блок Белоруссии даст отпор любому, кто попытается развязать агрессию и создать угрозу безопасности страны. "Что они могут взять за основу. Я полагаю, что это две основополагающие вещи, которые ценят белорусы. В первую очередь, это наша безопасность, главное наше достижение. И, наверное, какие-то экономические посылы. Попытки, они не прекращались, и будут делать ставку, я думаю, именно на два этих основных направления", - сказал помощник министра обороны.
Запад превращает поражение Украины в свое собственное