https://ria.ru/20240307/aviatsiya-1931729362.html

Путин заявил об отсутствии в мире аналогов техники, подобной Ту-160М

Путин заявил об отсутствии в мире аналогов техники, подобной Ту-160М - РИА Новости, 07.03.2024

Путин заявил об отсутствии в мире аналогов техники, подобной Ту-160М

Техники стратегической авиации, подобной Ту-160М, нет в мире, ее созданием мы поддержали ядерную триаду, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:44

2024-03-07T14:44

2024-03-07T14:45

безопасность

россия

владимир путин

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Техники стратегической авиации, подобной Ту-160М, нет в мире, ее созданием мы поддержали ядерную триаду, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы фактически создали новую машину (Ту-160М). Такой машины нет в мире, сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу триаду, ядерную триаду", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

https://ria.ru/20240307/bort-1931701053.html

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безопасность, россия, владимир путин