https://ria.ru/20240307/aviatsiya-1931729362.html
Путин заявил об отсутствии в мире аналогов техники, подобной Ту-160М
Путин заявил об отсутствии в мире аналогов техники, подобной Ту-160М - РИА Новости, 07.03.2024
Путин заявил об отсутствии в мире аналогов техники, подобной Ту-160М
Техники стратегической авиации, подобной Ту-160М, нет в мире, ее созданием мы поддержали ядерную триаду, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:44
2024-03-07T14:44
2024-03-07T14:45
безопасность
россия
владимир путин
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Техники стратегической авиации, подобной Ту-160М, нет в мире, ее созданием мы поддержали ядерную триаду, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы фактически создали новую машину (Ту-160М). Такой машины нет в мире, сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу триаду, ядерную триаду", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
https://ria.ru/20240307/bort-1931701053.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии в мире аналогов техники, подобной Ту-160М
Путин: техники стратегической авиации, подобной Ту-160М, нет в мире
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Техники стратегической авиации, подобной Ту-160М, нет в мире, ее созданием мы поддержали ядерную триаду, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы фактически создали новую машину (Ту-160М). Такой машины нет в мире, сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу триаду, ядерную триаду", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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