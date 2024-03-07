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Где заморожены активы Центробанка России - РИА Новости, 07.03.2024
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20:14 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/aktivy_tsb-1927057756.html
Где заморожены активы Центробанка России
Где заморожены активы Центробанка России - РИА Новости, 07.03.2024
Где заморожены активы Центробанка России
Страны G7, Европейский союз и Австралия из-за спецоперации на Украине заморозили активы Центробанка России на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:14
2024-03-07T20:14
инфографика
экономика
россия
g7
австралия
санкции в отношении россии
центральный банк рф (цб рф)
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Страны G7, Европейский союз и Австралия из-за спецоперации на Украине заморозили активы Центробанка России на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть этих сбережений — 191 миллиард — хранится в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, расположенном в Бельгии. Западные лидеры постоянно обсуждают варианты передачи Киеву как самих суверенных активов, так и доходов, которые они приносят. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких странах сосредоточены миллиарды евро российского государственного капитала.
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экономика, россия, g7, австралия, санкции в отношении россии, инфографика, центральный банк рф (цб рф), euroclear, бельгия, великобритания, сша, швейцария, франция
Инфографика, Экономика, Россия, G7, Австралия, Санкции в отношении России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Euroclear, Бельгия, Великобритания, США, Швейцария, Франция
Инфографика

Где заморожены активы Центробанка России

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Страны G7, Европейский союз и Австралия из-за спецоперации на Украине заморозили активы Центробанка России на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть этих сбережений — 191 миллиард — хранится в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, расположенном в Бельгии. Западные лидеры постоянно обсуждают варианты передачи Киеву как самих суверенных активов, так и доходов, которые они приносят. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких странах сосредоточены миллиарды евро российского государственного капитала.
Где заморожены активы Центробанка РоссииГде заморожены активы Центробанка России
 
ИнфографикаЭкономикаРоссияG7АвстралияСанкции в отношении РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)EuroclearБельгияВеликобританияСШАШвейцарияФранция
 
 
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