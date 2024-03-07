https://ria.ru/20240307/aktivy_tsb-1927057756.html

Где заморожены активы Центробанка России

Где заморожены активы Центробанка России - РИА Новости, 07.03.2024

Где заморожены активы Центробанка России

Страны G7, Европейский союз и Австралия из-за спецоперации на Украине заморозили активы Центробанка России на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T20:14

2024-03-07T20:14

2024-03-07T20:14

инфографика

экономика

россия

g7

австралия

санкции в отношении россии

центральный банк рф (цб рф)

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Страны G7, Европейский союз и Австралия из-за спецоперации на Украине заморозили активы Центробанка России на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть этих сбережений — 191 миллиард — хранится в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, расположенном в Бельгии. Западные лидеры постоянно обсуждают варианты передачи Киеву как самих суверенных активов, так и доходов, которые они приносят. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких странах сосредоточены миллиарды евро российского государственного капитала.

россия

австралия

бельгия

великобритания

сша

швейцария

франция

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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