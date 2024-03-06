https://ria.ru/20240306/zelenskaya-1931454032.html

СМИ назвали причину отказа Зеленской ехать в США

СМИ назвали причину отказа Зеленской ехать в США - РИА Новости, 06.03.2024

СМИ назвали причину отказа Зеленской ехать в США

Супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская не сможет посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта из-за запланированных событий в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:37

2024-03-06T13:37

2024-03-06T13:37

в мире

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская не сможет посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта из-за запланированных событий в графике, сообщает издание "Украинская правда". Газета Washington Post со ссылкой на источники в среду сообщала, что Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена - по данным издания, у украинской делегации вызвало дискомфорт потенциальное присутствие на мероприятии вдовы Алексея Навального Юлии Навальной. "Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике первая леди не сможет принять участие в событии. Причина в том, что "наложились графики", − говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Навального на выступление Байдена в конгрессе 7 марта, а также заявила, что та не сможет присутствовать на мероприятии.

https://ria.ru/20231209/zelenskaya-1914828972.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский