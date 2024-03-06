Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину отказа Зеленской ехать в США - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/zelenskaya-1931454032.html
СМИ назвали причину отказа Зеленской ехать в США
СМИ назвали причину отказа Зеленской ехать в США - РИА Новости, 06.03.2024
СМИ назвали причину отказа Зеленской ехать в США
Супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская не сможет посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта из-за запланированных событий в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:37
2024-03-06T13:37
в мире
сша
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865433844_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_4cd422a2e79675154f5bccdf81f8e4cb.jpg
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская не сможет посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта из-за запланированных событий в графике, сообщает издание "Украинская правда". Газета Washington Post со ссылкой на источники в среду сообщала, что Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена - по данным издания, у украинской делегации вызвало дискомфорт потенциальное присутствие на мероприятии вдовы Алексея Навального Юлии Навальной. "Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике первая леди не сможет принять участие в событии. Причина в том, что "наложились графики", − говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Навального на выступление Байдена в конгрессе 7 марта, а также заявила, что та не сможет присутствовать на мероприятии.
https://ria.ru/20231209/zelenskaya-1914828972.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865433844_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_1adc0280904411a53a76003971b135c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский
СМИ назвали причину отказа Зеленской ехать в США

"Украинская правда": Елена Зеленская не поедет в США из-за наложения графиков

© AP Photo / Michal DyjukЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская не сможет посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта из-за запланированных событий в графике, сообщает издание "Украинская правда".
Газета Washington Post со ссылкой на источники в среду сообщала, что Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена - по данным издания, у украинской делегации вызвало дискомфорт потенциальное присутствие на мероприятии вдовы Алексея Навального Юлии Навальной.
«
"Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике первая леди не сможет принять участие в событии. Причина в том, что "наложились графики", − говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Навального на выступление Байдена в конгрессе 7 марта, а также заявила, что та не сможет присутствовать на мероприятии.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Захарова прокомментировала просьбу супруги Зеленского к Западу
9 декабря 2023, 17:17
 
В миреСШАУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала