https://ria.ru/20240306/vybory-1931403152.html
Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента
Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента - РИА Новости, 06.03.2024
Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента
Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:09
2024-03-06T11:09
2024-03-06T12:10
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай булаев
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931423934_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_d178f16ccbbfdafdec0a4639b2264168.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев."По состоянию на десять часов шестого марта 2024 года в 32 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало почти 740 тысяч человек. Это немало, это люди, которые находятся в особых условиях и к которым участково-избирательная комиссия добирается не всегда легко и просто, а с большими проблемами иногда", — заявил он на заседании комиссии.Булаев уточнил, что от избирателей поступило уже более 3,7 миллиона заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).Кроме того, добавил зампредседателя комиссии, два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч заявлений пришло для голосования на участках по месту нахождения.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931423934_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_288827bf441e355bd1063715758cc4b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, николай булаев, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владимир путин, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Булаев, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Владислав Даванков
Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента
ЦИК: почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.
"По состоянию на десять часов шестого марта 2024 года в 32 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало почти 740 тысяч человек. Это немало, это люди, которые находятся в особых условиях и к которым участково-избирательная комиссия добирается не всегда легко и просто, а с большими проблемами иногда", — заявил он на заседании комиссии.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.
Булаев уточнил, что от избирателей поступило уже более 3,7 миллиона заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Кроме того, добавил зампредседателя комиссии, два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч заявлений пришло для голосования на участках по месту нахождения.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.