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Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента - РИА Новости, 06.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:09 06.03.2024 (обновлено: 12:10 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/vybory-1931403152.html
Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента
Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента - РИА Новости, 06.03.2024
Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента
Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:09
2024-03-06T12:10
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев."По состоянию на десять часов шестого марта 2024 года в 32 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало почти 740 тысяч человек. Это немало, это люди, которые находятся в особых условиях и к которым участково-избирательная комиссия добирается не всегда легко и просто, а с большими проблемами иногда", — заявил он на заседании комиссии.Булаев уточнил, что от избирателей поступило уже более 3,7 миллиона заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).Кроме того, добавил зампредседателя комиссии, два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч заявлений пришло для голосования на участках по месту нахождения.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, николай булаев, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владимир путин, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Булаев, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Владислав Даванков
Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента

ЦИК: почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДевушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем (Малый Енисей) в Каа-Хемском кожууне в Республике Тыва. 5 марта 2024
Девушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем (Малый Енисей) в Каа-Хемском кожууне в Республике Тыва. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Девушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем (Малый Енисей) в Каа-Хемском кожууне в Республике Тыва. 5 марта 2024
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.
"По состоянию на десять часов шестого марта 2024 года в 32 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало почти 740 тысяч человек. Это немало, это люди, которые находятся в особых условиях и к которым участково-избирательная комиссия добирается не всегда легко и просто, а с большими проблемами иногда", — заявил он на заседании комиссии.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.

Булаев уточнил, что от избирателей поступило уже более 3,7 миллиона заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
Кроме того, добавил зампредседателя комиссии, два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч заявлений пришло для голосования на участках по месту нахождения.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай БулаевНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинВладислав Даванков
 
 
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