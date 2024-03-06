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РЖД рассказали, когда ожидают запуска поездов на первой в России ВСМ - РИА Новости, 06.03.2024
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19:47 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/vsm-1931572750.html
РЖД рассказали, когда ожидают запуска поездов на первой в России ВСМ
РЖД рассказали, когда ожидают запуска поездов на первой в России ВСМ - РИА Новости, 06.03.2024
РЖД рассказали, когда ожидают запуска поездов на первой в России ВСМ
РЖД ожидают запуска поездов на первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург к концу 2028-го - в 2029 году, сообщил РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:47
2024-03-06T19:47
москва
санкт-петербург
экономика
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. РЖД ожидают запуска поездов на первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург к концу 2028-го - в 2029 году, сообщил первый замгендиректора компании Сергей Кобзев. "Мы, наверное, где-то к концу 2028-го - 2029 году, возможно, уже поедем в первом российском высокоскоростном поезде в Санкт-Петербург на экскурсию. Я вас всех приглашаю", - сказал Кобзев, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Он отметил, что инженеры РЖД занимаются проектированием высокоскоростного поезда. "Российская Федерация имеет большой потенциал в инженерах, поэтому мы во многих случаях пытаемся дать возможность, чтобы инженеры реализовали свои мысли… большая страна, большие возможности, нам хотелось бы, чтобы наше изделие, наш поезд мог быть также представлен на рынке", - отметил Кобзев. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Для них потребуются и специальные поезда. Строить их будут в России. О таких планах заявляла группа "Синара" с размещением производства в Москве. Однако поезднее министр транспорта РФ Виталий Савельев говорил, что созданием российского поезда для ВСМ планируется на базе производственных мощностей "Синары" и "Трансмашхолдинга" (ТМХ). Глава РЖД Олег Белозеров ранее говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час. Они будут состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Начало сборки первого образца запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург ожидается до 2030 года.
https://ria.ru/20240229/vsm-1930243637.html
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москва, санкт-петербург, экономика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Москва, Санкт-Петербург, Экономика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
РЖД рассказали, когда ожидают запуска поездов на первой в России ВСМ

РЖД ожидают запуска поездов на первой в РФ ВСМ в 2028-м и 2029-м годах

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»Концепт высокоскоростного поезда для России
Концепт высокоскоростного поезда для России
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
Концепт высокоскоростного поезда для России. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. РЖД ожидают запуска поездов на первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург к концу 2028-го - в 2029 году, сообщил первый замгендиректора компании Сергей Кобзев.
"Мы, наверное, где-то к концу 2028-го - 2029 году, возможно, уже поедем в первом российском высокоскоростном поезде в Санкт-Петербург на экскурсию. Я вас всех приглашаю", - сказал Кобзев, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
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Он отметил, что инженеры РЖД занимаются проектированием высокоскоростного поезда. "Российская Федерация имеет большой потенциал в инженерах, поэтому мы во многих случаях пытаемся дать возможность, чтобы инженеры реализовали свои мысли… большая страна, большие возможности, нам хотелось бы, чтобы наше изделие, наш поезд мог быть также представлен на рынке", - отметил Кобзев.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Для них потребуются и специальные поезда. Строить их будут в России.
О таких планах заявляла группа "Синара" с размещением производства в Москве. Однако поезднее министр транспорта РФ Виталий Савельев говорил, что созданием российского поезда для ВСМ планируется на базе производственных мощностей "Синары" и "Трансмашхолдинга" (ТМХ).
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Глава РЖД Олег Белозеров ранее говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час. Они будут состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Начало сборки первого образца запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия.
Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ МоскваСанкт-Петербург ожидается до 2030 года.
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