https://ria.ru/20240306/voennye-1931463456.html

Песков осудил возможность отправки европейских войск на Украину

Песков осудил возможность отправки европейских войск на Украину - РИА Новости, 06.03.2024

Песков осудил возможность отправки европейских войск на Украину

Факт обсуждения возможности направления европейских войск на Украину опасен уже сам по себе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:09

2024-03-06T14:09

2024-03-06T14:59

украина

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий песков

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Факт обсуждения возможности направления европейских войск на Украину опасен уже сам по себе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут."Мы видим большое количество противоречивых заявлений, которые идут из Франции. Президент страны говорит о том, что нужно начинать на дискуссию на этот счет, президент страны говорит о том, что нужно допускать возможность направления иностранного контингента на войну на Украине с тем, чтобы разбить Россию, министр иностранных дел Франции при этом отвергает это заявление. Но сам по себе факт обсуждения этого, хотя бы в кулуарах, конечно же, очень опасен", - сказал Песков журналистам на Всемирном фестивале молодежи."Президент Франции говорит о теме направления иностранного контингента. Они все играют с огнем. Они все играют с огнем, они ведут дело к дальнейшей деградации ситуации украинского конфликта. И, конечно, это крайне и крайне безответственное поведение для политиков", - добавил пресс-секретарь.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

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украина, в мире, дмитрий песков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), евросоюз, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, всемирный фестиваль молодежи — 2024