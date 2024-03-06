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Сийярто рассказал, почему Венгрия против отправки сил стран НАТО на Украину - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:41 06.03.2024 (обновлено: 10:07 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/vengriya-1931365906.html
Сийярто рассказал, почему Венгрия против отправки сил стран НАТО на Украину
Сийярто рассказал, почему Венгрия против отправки сил стран НАТО на Украину - РИА Новости, 06.03.2024
Сийярто рассказал, почему Венгрия против отправки сил стран НАТО на Украину
Отправка сил стран-участниц НАТО на Украину нарушит решение альянса не вмешиваться в украинский конфликт – Будапешт будет против этого, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:41
2024-03-06T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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эммануэль макрон
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ООН, 6 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Отправка сил стран-участниц НАТО на Украину нарушит решение альянса не вмешиваться в украинский конфликт – Будапешт будет против этого, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Отвечая на вопрос о том, насколько высок риск отправки сухопутных войск НАТО на Украину и будет ли Венгрия против этого, Сийярто напомнил, что около двух лет назад альянс принял решение не вмешиваться в украинский конфликт."Есть решение НАТО, которое мы поддерживаем, и это наше общее решение не позволяет отправлять на Украину какие-либо сухопутные войска. Потому что это будет нарушением нашего общего решения НАТО. Мы никогда не примем это", - сказал Сийярто.Он подчеркнул, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять оружие, а также не будет вводить какие-либо войска на Украину."Должен вам сказать, что после этого заявления президента Макрона меня очень обнадежили слова подавляющего большинства европейских лидеров, поскольку практически все они очень ясно дали понять, включая генерального секретаря НАТО, что таких планов и таких намерений нет. И я очень надеюсь, что так и будет. Потому что очевидно, что в случае появления войск НАТО на Украине мы очень близко подойдем к тому, чего мы не хотим, а именно к Третьей мировой войне, которой, я надеюсь, мы сможем избежать", - заявил Сийярто.Он подчеркнул, что не хочет, чтобы ему, его семье или детям пришлось жить в условиях войны.Ранее президент Франции Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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в мире, украина, петер сийярто, нато, евросоюз, эммануэль макрон, борис писториус, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Борис Писториус, Россия
Сийярто рассказал, почему Венгрия против отправки сил стран НАТО на Украину

Сийярто: отправка сил НАТО на Украину нарушит решение альянса о невмешательстве

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Отправка сил стран-участниц НАТО на Украину нарушит решение альянса не вмешиваться в украинский конфликт – Будапешт будет против этого, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
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08:00
Отвечая на вопрос о том, насколько высок риск отправки сухопутных войск НАТО на Украину и будет ли Венгрия против этого, Сийярто напомнил, что около двух лет назад альянс принял решение не вмешиваться в украинский конфликт.
"Есть решение НАТО, которое мы поддерживаем, и это наше общее решение не позволяет отправлять на Украину какие-либо сухопутные войска. Потому что это будет нарушением нашего общего решения НАТО. Мы никогда не примем это", - сказал Сийярто.
Он подчеркнул, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять оружие, а также не будет вводить какие-либо войска на Украину.
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"Должен вам сказать, что после этого заявления президента Макрона меня очень обнадежили слова подавляющего большинства европейских лидеров, поскольку практически все они очень ясно дали понять, включая генерального секретаря НАТО, что таких планов и таких намерений нет. И я очень надеюсь, что так и будет. Потому что очевидно, что в случае появления войск НАТО на Украине мы очень близко подойдем к тому, чего мы не хотим, а именно к Третьей мировой войне, которой, я надеюсь, мы сможем избежать", - заявил Сийярто.
Он подчеркнул, что не хочет, чтобы ему, его семье или детям пришлось жить в условиях войны.
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Ранее президент Франции Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПетер СийяртоНАТОЕвросоюзЭммануэль МакронБорис ПисториусРоссия
 
 
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