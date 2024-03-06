https://ria.ru/20240306/ukraina-1931431965.html

СНБО Украины отверг призывы смягчить запрет на переговоры с Россией

СНБО Украины отверг призывы смягчить запрет на переговоры с Россией - РИА Новости, 06.03.2024

СНБО Украины отверг призывы смягчить запрет на переговоры с Россией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отверг призывы к изменению позиции Киева для переговоров с Москвой на фоне ранее... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:40

2024-03-06T12:40

2024-03-06T12:40

специальная военная операция на украине

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алексей данилов

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совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отверг призывы к изменению позиции Киева для переговоров с Москвой на фоне ранее появившегося в СМИ сообщения о возможном смягчении Украиной запрета на диалог. Американские эксперты в статье для журнала Foreign Affairs во вторник писали, что Украина может смягчить запрет на переговоры с Россией в рамках подготовки к ним, в частности, разрешив переговоры с представителями российского правительства, но не с президентом РФ. "Предупреждая разного рода "инсайты", экспертные прогнозы, комментарии "анонимных источников", которые активизировались на очередной волне разговоров о "необходимости достижения консенсуса", "прекращении огня", "поиске мирных путей", "начале консультаций и переговоров"… Усилия международных посредников, представляющих мощные и могущественные страны, необходимо направить не на убеждение Украины, а на возвращение России к действиям в рамках международного права", - написал Данилов в социальной сети.Данилов считает, что подобного рода высказывания о переговорах направлены исключительно на тех, кто "уверовал в "слабость Запада", "упадок Америки", "украинскую усталость". Между тем Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что, если на Украине хотят переговорного процесса, нужно отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, россия, совет национальной безопасности и обороны украины