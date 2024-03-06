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Миру придется договариваться о развитии ИИ во избежание угроз, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
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22:39 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/tekhnologii-1931598824.html
Миру придется договариваться о развитии ИИ во избежание угроз, заявил Путин
Миру придется договариваться о развитии ИИ во избежание угроз, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
Миру придется договариваться о развитии ИИ во избежание угроз, заявил Путин
Договариваться о развитии искусственного интеллекта придется на международном уровне, чтобы избежать возможных угроз, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:39
2024-03-06T22:39
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
всемирный фестиваль молодежи — 2024
технологии
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Договариваться о развитии искусственного интеллекта придется на международном уровне, чтобы избежать возможных угроз, заявил президент России Владимир Путин. "Нам нужно договариваться между собой. Потому что, если это выйдет из-под контроля, то это может нанести непоправимый ущерб. Это правда", - сказал он в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. "Тогда, когда человечество осознает какие-то реальные опасности для себя, в случае выпуска из-под контроля, из рук человека этих технологий, тогда, мне кажется, созреет время для договоренностей. Так же, как в свое время созрели условия для договоренностей в области нераспространения ядерного оружия и контроля над этими вооружениями. Но точно совершенно нам придется на международном уровне об этом договариваться", - добавил Путин. Применение искусственного интеллекта остановить невозможно, подчеркнул он. "Я не склонен соглашаться с теми, кто видит здесь какой-то конец света. Видит, что будет какой-то рубеж, точка невозврата, когда невозможно будет человечеству вернуться к тому, что мы живем в мире человека, наступит с какой-то точки невозврата другая эпоха жизни человечества, наступит эра машин, которые будут управлять человеком. Ну, на сегодняшний день, во всяком случае, все зависит от нас", - сказал Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/tekhnologii-1931592618.html
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владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, технологии
Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Технологии
Миру придется договариваться о развитии ИИ во избежание угроз, заявил Путин

Путин: миру придется договориться о контроле за развитием ИИ во избежание угроз

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Договариваться о развитии искусственного интеллекта придется на международном уровне, чтобы избежать возможных угроз, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам нужно договариваться между собой. Потому что, если это выйдет из-под контроля, то это может нанести непоправимый ущерб. Это правда", - сказал он в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
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Россия может гордиться достижениями в сфере ИИ, заявил Путин
Вчера, 21:56
"Тогда, когда человечество осознает какие-то реальные опасности для себя, в случае выпуска из-под контроля, из рук человека этих технологий, тогда, мне кажется, созреет время для договоренностей. Так же, как в свое время созрели условия для договоренностей в области нераспространения ядерного оружия и контроля над этими вооружениями. Но точно совершенно нам придется на международном уровне об этом договариваться", - добавил Путин.
Применение искусственного интеллекта остановить невозможно, подчеркнул он.
"Я не склонен соглашаться с теми, кто видит здесь какой-то конец света. Видит, что будет какой-то рубеж, точка невозврата, когда невозможно будет человечеству вернуться к тому, что мы живем в мире человека, наступит с какой-то точки невозврата другая эпоха жизни человечества, наступит эра машин, которые будут управлять человеком. Ну, на сегодняшний день, во всяком случае, все зависит от нас", - сказал Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Эксперт назвал пути развития искусственного интеллекта в России
1 марта, 03:43
 
Владимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)РоссияВсемирный фестиваль молодежи — 2024Технологии
 
 
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