https://ria.ru/20240306/tekhnologii-1931598824.html

Миру придется договариваться о развитии ИИ во избежание угроз, заявил Путин

Миру придется договариваться о развитии ИИ во избежание угроз, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024

Миру придется договариваться о развитии ИИ во избежание угроз, заявил Путин

Договариваться о развитии искусственного интеллекта придется на международном уровне, чтобы избежать возможных угроз, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:39

2024-03-06T22:39

2024-03-06T22:39

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931594110_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a0f9af26bfb7daebb2b71e89c187f915.jpg

СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Договариваться о развитии искусственного интеллекта придется на международном уровне, чтобы избежать возможных угроз, заявил президент России Владимир Путин. "Нам нужно договариваться между собой. Потому что, если это выйдет из-под контроля, то это может нанести непоправимый ущерб. Это правда", - сказал он в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. "Тогда, когда человечество осознает какие-то реальные опасности для себя, в случае выпуска из-под контроля, из рук человека этих технологий, тогда, мне кажется, созреет время для договоренностей. Так же, как в свое время созрели условия для договоренностей в области нераспространения ядерного оружия и контроля над этими вооружениями. Но точно совершенно нам придется на международном уровне об этом договариваться", - добавил Путин. Применение искусственного интеллекта остановить невозможно, подчеркнул он. "Я не склонен соглашаться с теми, кто видит здесь какой-то конец света. Видит, что будет какой-то рубеж, точка невозврата, когда невозможно будет человечеству вернуться к тому, что мы живем в мире человека, наступит с какой-то точки невозврата другая эпоха жизни человечества, наступит эра машин, которые будут управлять человеком. Ну, на сегодняшний день, во всяком случае, все зависит от нас", - сказал Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/tekhnologii-1931592618.html

https://ria.ru/20240301/iskusstvennyy_intellekt-1930382831.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, технологии