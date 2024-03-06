https://ria.ru/20240306/tekhnologii-1931592618.html

Россия может гордиться достижениями в сфере ИИ, заявил Путин

Россия может гордиться достижениями в сфере ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024

Россия может гордиться достижениями в сфере ИИ, заявил Путин

Россия может гордиться достижениями в сфере искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:56

2024-03-06T21:56

2024-03-06T22:11

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Россия может гордиться достижениями в сфере искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы можем гордиться нашими достижениями в этой сфере (искусственного интеллекта - ред.), потому что у нас это так называемое электронное правительство продвинуто, может быть, гораздо больше, мы добились гораздо больших успехов, чем во многих других странах мира", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.По его словам, это результат работы большого числа людей, в том числе зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко."Но, конечно, этого еще недостаточно, разумеется, мы должны вместе с коллегами внутри страны, вместе с коллегами из других стран работать над этой тематикой, может быть, даже более напряженно и интенсивно, чем это было до сих пор, потому что, безусловно, за этим будущее", - подчеркнул президент РФ.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/iskusstvennyy_intellekt-1930382831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024