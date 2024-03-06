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Россия может гордиться достижениями в сфере ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
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21:56 06.03.2024 (обновлено: 22:11 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/tekhnologii-1931592618.html
Россия может гордиться достижениями в сфере ИИ, заявил Путин
Россия может гордиться достижениями в сфере ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
Россия может гордиться достижениями в сфере ИИ, заявил Путин
Россия может гордиться достижениями в сфере искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:56
2024-03-06T22:11
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Россия может гордиться достижениями в сфере искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы можем гордиться нашими достижениями в этой сфере (искусственного интеллекта - ред.), потому что у нас это так называемое электронное правительство продвинуто, может быть, гораздо больше, мы добились гораздо больших успехов, чем во многих других странах мира", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.По его словам, это результат работы большого числа людей, в том числе зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко."Но, конечно, этого еще недостаточно, разумеется, мы должны вместе с коллегами внутри страны, вместе с коллегами из других стран работать над этой тематикой, может быть, даже более напряженно и интенсивно, чем это было до сих пор, потому что, безусловно, за этим будущее", - подчеркнул президент РФ.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/iskusstvennyy_intellekt-1930382831.html
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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия может гордиться достижениями в сфере ИИ, заявил Путин

Путин: РФ может гордиться достижениями в сфере ИИ и электронного правительства

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Россия может гордиться достижениями в сфере искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы можем гордиться нашими достижениями в этой сфере (искусственного интеллекта - ред.), потому что у нас это так называемое электронное правительство продвинуто, может быть, гораздо больше, мы добились гораздо больших успехов, чем во многих других странах мира", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
По его словам, это результат работы большого числа людей, в том числе зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
"Но, конечно, этого еще недостаточно, разумеется, мы должны вместе с коллегами внутри страны, вместе с коллегами из других стран работать над этой тематикой, может быть, даже более напряженно и интенсивно, чем это было до сих пор, потому что, безусловно, за этим будущее", - подчеркнул президент РФ.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Эксперт назвал пути развития искусственного интеллекта в России
1 марта, 03:43
 
РоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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