https://ria.ru/20240306/serby-1931457810.html

Песков назвал сербов героическим народом

Песков назвал сербов героическим народом - РИА Новости, 06.03.2024

Песков назвал сербов героическим народом

Сербы – это героический народ, особенно те сербы, которые живут в Республике Сербской, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:48

2024-03-06T13:48

2024-03-06T13:48

россия

республика сербская

дмитрий песков

в мире

сербия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Сербы – это героический народ, особенно те сербы, которые живут в Республике Сербской, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "Действительно, сербы - наши братья и сестры. Сербы – это героический народ, вот кому надо аплодировать. Особенно сербы, которые живут в Республике Сербской... Действительно у них нет суверенитета, они называются "энтитет", но это не значит, что они не народ – они народ, который все должны уважать", - отметил пресс-секретарь президента России. Песков добавил, что все страны должны выполнять те международные договоры, а главное договоренности, которые были заключены. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240207/serbiya-1926024002.html

россия

республика сербская

сербия

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Кирилл Волков

россия, республика сербская, дмитрий песков, в мире, сербия, всемирный фестиваль молодежи — 2024