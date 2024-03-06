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Россия уважает сербов за умение отстаивать суверенитет, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
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14:34 06.03.2024 (обновлено: 14:48 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/serbia-1931472877.html
Россия уважает сербов за умение отстаивать суверенитет, заявил Песков
Россия уважает сербов за умение отстаивать суверенитет, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Россия уважает сербов за умение отстаивать суверенитет, заявил Песков
Россия ценит мужество, с которым сербы отстаивают свой суверенитет, несмотря на грубое давление западных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:34
2024-03-06T14:48
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Россия ценит мужество, с которым сербы отстаивают свой суверенитет, несмотря на грубое давление западных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Когда те же страны ЕС и вместе, и по отдельности, и с помощью США, и без их помощи оказывают абсолютно неприкрытое, грубое давление и на Белград, и на Республику Сербскую - это, конечно, возмутительно. Мы высоко ценим то мужество, с которым наши сербские друзья сохраняют свой суверенитет", - отметил Песков на площадке Всемирного фестиваля молодежи."Мы с уважением относимся к их экономическим предпочтениям. Разумеется, они ищут для себя выгодные направления сотрудничества", - добавил он.Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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в мире, россия, сербия, республика сербская
В мире, Россия, Сербия, Республика Сербская
Россия уважает сербов за умение отстаивать суверенитет, заявил Песков

Песков: РФ уважает сербов за умение отстоять суверенитет и осуждает давление ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Россия ценит мужество, с которым сербы отстаивают свой суверенитет, несмотря на грубое давление западных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Когда те же страны ЕС и вместе, и по отдельности, и с помощью США, и без их помощи оказывают абсолютно неприкрытое, грубое давление и на Белград, и на Республику Сербскую - это, конечно, возмутительно. Мы высоко ценим то мужество, с которым наши сербские друзья сохраняют свой суверенитет", - отметил Песков на площадке Всемирного фестиваля молодежи.
"Мы с уважением относимся к их экономическим предпочтениям. Разумеется, они ищут для себя выгодные направления сотрудничества", - добавил он.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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