https://ria.ru/20240306/serbia-1931472877.html

Россия уважает сербов за умение отстаивать суверенитет, заявил Песков

Россия уважает сербов за умение отстаивать суверенитет, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Россия уважает сербов за умение отстаивать суверенитет, заявил Песков

Россия ценит мужество, с которым сербы отстаивают свой суверенитет, несмотря на грубое давление западных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:34

2024-03-06T14:34

2024-03-06T14:48

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россия

сербия

республика сербская

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Россия ценит мужество, с которым сербы отстаивают свой суверенитет, несмотря на грубое давление западных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Когда те же страны ЕС и вместе, и по отдельности, и с помощью США, и без их помощи оказывают абсолютно неприкрытое, грубое давление и на Белград, и на Республику Сербскую - это, конечно, возмутительно. Мы высоко ценим то мужество, с которым наши сербские друзья сохраняют свой суверенитет", - отметил Песков на площадке Всемирного фестиваля молодежи."Мы с уважением относимся к их экономическим предпочтениям. Разумеется, они ищут для себя выгодные направления сотрудничества", - добавил он.Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

россия

сербия

республика сербская

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в мире, россия, сербия, республика сербская