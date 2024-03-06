Россия уважает сербов за умение отстаивать суверенитет, заявил Песков
Песков: РФ уважает сербов за умение отстоять суверенитет и осуждает давление ЕС
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Россия ценит мужество, с которым сербы отстаивают свой суверенитет, несмотря на грубое давление западных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Когда те же страны ЕС и вместе, и по отдельности, и с помощью США, и без их помощи оказывают абсолютно неприкрытое, грубое давление и на Белград, и на Республику Сербскую - это, конечно, возмутительно. Мы высоко ценим то мужество, с которым наши сербские друзья сохраняют свой суверенитет", - отметил Песков на площадке Всемирного фестиваля молодежи.
"Мы с уважением относимся к их экономическим предпочтениям. Разумеется, они ищут для себя выгодные направления сотрудничества", - добавил он.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.