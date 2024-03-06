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Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
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16:39 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931516362.html
Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, заявил Песков
Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, заявил Песков
Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:39
2024-03-06T16:39
россия
монголия
дмитрий песков
владимир путин
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, сколько здесь студентов из Монголии учится: некоторые из них принимают решение какое-то время работать здесь, потом опять возвращаются к себе на родину, потом опять приезжают сюда, потому что однажды пожив в России, всегда хочется в нее возвращаться", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые", обращаясь к участникам Всемирного фестиваля молодежи. Марафон проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, монголия, дмитрий песков, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Россия, Монголия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, заявил Песков

Песков: однажды пожив в России, всегда хочется в нее возвращаться

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, сколько здесь студентов из Монголии учится: некоторые из них принимают решение какое-то время работать здесь, потом опять возвращаются к себе на родину, потом опять приезжают сюда, потому что однажды пожив в России, всегда хочется в нее возвращаться", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые", обращаясь к участникам Всемирного фестиваля молодежи.
Шествие с флагами, встречи и танцы: Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

Участница Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров встречается с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

Участники фестиваля из Китая во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

Сценарист VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов Руслан Жигалов выступает на мастер-классе РИА Новости Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Кинорежиссер, музыкант Эмир Кустурица выступает на встрече Удивительный мир Эмира Кустурицы: творчество, взгляды, жизнь в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

Участники фестиваля из Швеции во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

Участники фестиваля из Приднестровья во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
15 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

Участники фестиваля из ЛНР во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
17 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
18 из 18

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 18

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 18

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 18

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 18

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 18

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 18

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 18

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 18

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 18

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 18

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 18

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 18

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 18

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
15 из 18

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 18

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
17 из 18

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
18 из 18
Марафон проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Песков рассказал, какое наследие оставит фестиваль молодежи
Вчера, 15:24
 
РоссияМонголияДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024Общество
 
 
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