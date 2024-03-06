https://ria.ru/20240306/rossiya-1931516362.html

Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, заявил Песков

Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, заявил Песков

Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:39

2024-03-06T16:39

2024-03-06T16:39

россия

монголия

дмитрий песков

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Однажды пожив в России, хочется в нее возвращаться, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, сколько здесь студентов из Монголии учится: некоторые из них принимают решение какое-то время работать здесь, потом опять возвращаются к себе на родину, потом опять приезжают сюда, потому что однажды пожив в России, всегда хочется в нее возвращаться", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые", обращаясь к участникам Всемирного фестиваля молодежи. Марафон проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931489985.html

россия

монголия

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россия, монголия, дмитрий песков, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество