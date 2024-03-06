https://ria.ru/20240306/putin-1931591290.html

Американская монополия не нравится большинству стран, заявил Путин

Американская монополия не нравится большинству стран, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024

Американская монополия не нравится большинству стран, заявил Путин

Президент России на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что монополия США не нравится подавляющему большинству стран мира, в том числе... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:42

2024-03-06T21:42

2024-03-06T21:42

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

сша

россия

в мире

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что монополия США не нравится подавляющему большинству стран мира, в том числе и их союзникам. "Укрепляя вот эту свою монополию, они (США - ред.) очень быстро столкнулись с тем, что подавляющему большинству стран мира это не очень-то и нравится, и подспудно, постепенно все увидели, что нарастает сопротивление такому складывающемуся миропорядку", - сказал Путин, добавив, что союзники США также это увидели, однако вынуждены "помалкивать", потому что "зависимость большая в сфере экономики, СМИ". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), сша, россия, в мире