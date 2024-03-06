https://ria.ru/20240306/putin-1931585642.html

Путин заявил, что в мире нет места ничьей исключительности

Путин заявил, что в мире нет места ничьей исключительности - РИА Новости, 06.03.2024

Путин заявил, что в мире нет места ничьей исключительности

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи подчеркнул, что в мире нет места ничьей исключительности, чванству и... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:01

2024-03-06T21:01

2024-03-06T21:01

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

россия

в мире

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи подчеркнул, что в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации. "Если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, нет места в мире какому-нибудь чванству, сегрегации и всем явлениям, которые основываются на этой искаженной почве исключительности кого бы то ни было", - сказал он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, в мире